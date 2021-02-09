Скончался звезда Болливуда Раджив Капур

Известный индийский актер Раджив Капур, сын Раджа Капура, умер в Мумбаи. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает Times Of India. Звезде Болливуда было 58 лет.

Актеру стало плохо дома. Брат повез его в больницу, но врачам оставалось только констатировать смерть артиста.

"Я потерял младшего брата Раджива. Его больше нет", – подтвердил брат артиста Рандхир Капур, также актер.

Раджив Капур – выходец из знаменитой кинематографической династии. Его отец – режиссер Радж Капур, в лентах которого Раджив и начал свою кинокарьеру. В 1980-х годах он снялся в таких фильмах, как "Небеса", "Могущественный", "Ганг, твои воды замутились". Позже Раджив Капур и сам занялся режиссурой.