"Чудовищный вертеп": подруга солиста "Иванушек" – о борьбе за квартиру певца

Анастасия Сапожникова, с которой дружил покойный Олег Яковлев, высказалась о спорах из-за его наследства. По словам актрисы, экс-солист "Иванушек International" недаром завещал квартиру своему другу Роману Радову, а не Александре Куцевол, которая утверждает, что является законной женой и наследницей певца. О дружбе с певцом и намерениях "жены" Яковлева Сапожникова рассказала в новом выпуске "Прямого эфира" на канале "Россия 1".

"Олег совершенно точно знал, кто будет заботиться о его семье, а кто – не будет. Жалко, что это превратилось в какой-то чудовищный вертеп с какими-то клоунами и представлениями", – сообщила Анастасия.

В настоящее время Александра живет в элитной квартире Яковлева, которая принадлежит Радову, и не собирается покидать жилплощадь. Близкая приятельница певца сомневается в том, что он действительно был женат на Куцевол.

Сапожникова считает, что, если бы экс-солист "Иванушек" узаконил отношения, он бы непременно рассказал об этом своей лучшей подруге. Ведь с Анастасией Олег делился даже самыми незначительными подробностями своей жизни. Однако о такой важном событии, как свадьба, почему-то умолчал.

Актриса назвала Куцевол "девочкой из провинции, без особого таланта и мозгов", которая пытается отвоевать квартиру в центре Москвы. Причем, как предположила Сапожникова, Александра действует не в одиночку.

"Я думаю, что она не одна. За ней стоят люди, которые ее поддерживают или ждут долю. Один человек это не сможет сделать", – заметила Анастасия.

Александре дали несколько дней на то, чтобы собрать свои вещи и освободить квартиру, однако она явно не планирует уходить. В мотивах Куцевол, долгое время находившейся рядом с Олегом Яковлевым, Андрей Малахов и приглашенные друзья и знакомые покойного певца, разбирались в студии "Прямого эфира".