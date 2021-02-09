Фильм "Серебряные коньки" вернется на экраны 13 и 14 февраля

Картина "Серебряные коньки", вышедшая в декабре прошлого года, вновь будет показана на больших экранах. Волшебное приключение можно будет посмотреть в кинотеатрах 13 и 14 февраля – в уикэнд всех влюбленных.

События фильма разворачиваются в заснеженном зимнем Санкт-Петербурге в 1899 году. Сын фонарщика Матвей и дочь влиятельного сановника Алиса – представители двух разных миров. Кажется, им не суждено было встретиться, но сама судьба сталкивает двух молодых людей, и вдвоем они устремляются навстречу мечтам.

Бедняка Матвея, чье единственное сокровище – посеребренные коньки, сыграл Федор Федотов, роль аристократки Алисы, мечтающей о науке, досталась Соне Присс. Также в фильме снимались Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юра Борисов, Александра Ревенко и многие другие

Напомним, масштабный и зрелищный фильм впечатлил зрителей, и они оставили множество положительных отзывов. В своих комментариях пользователи Сети отмечали игру актеров, увлекательный сюжет и невероятную красоту предрождественского Санкт-Петербурга, которую воссоздала команда, работавшая над картиной.

Возвращение ленты "Серебряные коньки", в которой есть место и приключениям, и романтике, на экраны может стать настоящим подарком ко Дню всех влюбленных. Не пропустите.