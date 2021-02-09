"Оптимисты" Безруков и Боярская в эксклюзивной трансляции на "Смотрим"

10 февраля на медиаплатформе "Смотрим" пройдет трансляция, посвященная выходу шпионского детектива "Оптимисты. Новый сезон". Сергей Безруков, сыгравший звезду советской разведки, и Елизавета Боярская, воплотившая на экране американку русского происхождения, расскажут о работе над сериалом, а также ответят на самые интересные вопросы о себе и своих героях.

Действие сериала разворачивается во время Карибского кризиса: отношения между двумя сверхдержавами накалены до самого предела. Советский разведчик Дмитрий Нестеров влюбляется в американского фотографа Алекс Брэдли, но их роман обрывается. Однако, встретившись после долгой разлуки вновь, они не могут сопротивляться былым чувствам.

Сейчас официальном Instagram-аккаунте телеканала "Россия 1" можно задать свой вопрос Елизавете Боярской и Сергею Безрукову. Ответы на самые интересные из них будут вы узнаете в ходе самой трансляции 10 февраля в 19:00 на медиаплатформе "Смотрим". Не пропустите!

Напомним, сериал "Оптимисты. Новый сезон" стартует 15 февраля на канале "Россия 1".