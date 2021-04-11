Любимова соболезнует семье Верника

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила глубокие соболезнования родным и близким режиссёра Эмиля Верника. Народный артист России Эмиль Верник скончался в субботу от остановки сердца на 97-м году жизни. Печальную новость сообщил актер и телеведущий Игорь Верник.

Ольга Любимова назвала Эмиля Верника уникальным мастером и блестящим режиссёром. Работы Верника вошли в золотой фонд отечественного радиовещания, добавила Любимова.

По словам министра, Верник воспитал не одно поколение юных дарований. Он всегда щедро делился с ними секретами мастерства и любовью к профессии.

Эмиль Верник был главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Он руководил постановкой более 200 радиоспектаклей, пишет РИА Новости.