На вокальном проекте "Ну-ка, все вместе!" неожиданно открылись пикантные подробности из жизни Николая Баскова. Одна из участниц шоу Сюзанна Мелконян буквально взорвала душу и сердце певца мощной композицией шведской поп-рок-группы Roxette "It must have been love".

Как признался сам Басков, под эту песню он впервые поцеловался, когда ему было 12 лет. "Я помню такси, эта песня и наш поцелуй. Я сводил ее в "Макдоналдс" и подарил ей духи "Climat", – вспомнил ведущий шоу.

По словам Николая Баскова, он тогда торговал на Тверской сначала цветами, а потом перешел на парфюм. "У меня знаешь, какие бабки были! Тебе 12 лет, у тебя полно денег и с тобой самая красивая девчонка, с которой мы вместе учились в детском театре. Ее звали Наташа Громушкина", – похвастался перед Сергеем Лазаревым певец.