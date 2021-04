На самом невероятном масштабном вокальном шоу "Ну-ка, все вместе!" правит песня. Ведь это успех и способ самовыражения, оружие для битвы и смысл жизни. А мест в финальной схватке становится все меньше и меньше. В седьмом туре лидерами стали Сюзанна Мелконян и Андрей Позов, они прошли в финал.

Каждый участник поет перед самой огромной и разноплановой командой экспертов в истории музыкальных проектов. "Мне безумно приятно находиться здесь, в сердце сотни. Отсюда чувствую связь с каждым из вас. Мы единые, у нас общая цель – выбрать самых достойных и лучших. Уверен, что мы с этим справимся на все сто баллов", – сказал перед началом тура лидер сотни звездных экспертов Сергей Лазарев.

Андрей Позов – 83 голоса

24-летний Андрей из Пензенской области поет в ресторанах. На проект "Ну-ка, все вместе!" пришел, чтобы быть услышанным и начать свою сольную карьеру. С чувственной песней Валерия Меладзе "Я не могу без тебя" он набрал 83 балла. "Это достойный, сильный и классный результат!", – отметил Николай Басков.

Богдан Шувалов – 40 голосов

23-летний Богдан из Санкт-Петербурга приехал на шоу, чтобы заявить о себе. Свое выступление посвятил всем врачам, благодаря которым он может петь и стоять на сцене. Богдан исполнил одну из самых известных песен в репертуаре американской певицы Нины Симон "Feeling good".

Анастасия Симоганова – 18 голосов

18-летняя Анастасия из Саратова поет с четырех лет. Учится на 2-ом курсе эстрадно-джазового отделения при Академии имени Гнесиных. Юная вокалистка исполнила композицию "Еще люблю" популярной группы "А-Студио".

Павел Савченко – 45 голосов

29-летний Павел из Тюмени по образованию – геолог нефтяной промышленности, работает в научном институте. Начал заниматься вокалом семь лет назад. На шоу Павел представил песню "Я – солдат" группы "5'nizza". "Вы были точны, пели чисто. После каждой фразы был прикольный шлейф. Мне понравилось. Гитара и голос – было круто!", – похвалил участника Сергей Лазарев.

Нана Баидаури – 88 голосов

22-летняя Нана из Дмитрова певческий талант унаследовала от отца. Поет в эстрадно-джазовом стиле. С прекрасной композицией "At last" Этты Джеймс девушка получила 88 баллов от звездных экспертов. Жюри отметили не только ее красоту, но и вокальные способности.

Алексей Бутко – 83 голоса

25-летний Алексей из Москвы закончил музыкальную школу. Называет себя вокальным самоучкой. Пришел на шоу, чтобы испытать себя, как артиста. Он исполнил известную песню "I want it that way" группы Backstreet Boys. "Вы окунули нас в нашу молодость. Такая ностальгия! Выступление было достойным", – заметили бывшие участники группы Smash!!.

Так как Алексей набрал одинаковое количество баллов с Андреем Позовым, то жюри пришлось еще раз голосовать за этих двух участников. Большее количество экспертов отдали свои голоса Андрею.

Авраам Карахан – 45 голосов

44-летний Авраам из города Карши родился в творческой семье. Закончил Академию культуры. Ведет различные мероприятия и поет. Авраам представил зажигательный хит Валерия Золотухина "Счастье вдруг". 45 экспертов подпевали и танцевали вместе с ним. "Вы так спели! Это было от души! Меня прямо сорвало и понесло", – сказал ведущий шоу.

Сюзанна Мелконян – 99 голосов

28-летняя Сюзанна приехала на проект из Еревана. Вокальные данные ей передались от бабушки. С 16 лет выступает на сцене, принимает участие во многих музыкальных конкурсах и фестивалях. С мощной композицией шведской поп-рок-группы Roxette "It must have been love" она смогла поразить почти всю сотню экспертов.

Вокальная дуэль: Андрей Позов и Нана Баидаури

За выход в финал в баттле приняли участие Андрей Позов и Нана Баидаури. Перед дуэлью их баллы обнулились, и борьбу пришлось начать заново.

Андрей вышел на сцену первым. С романтичной песней "Historia De Un Amor" Хулио Иглесиаса он получил 93 балла от жюри. Нана же выбрала хит Владимира Преснякова "Замок из дождя", но, к сожалению, не смогла выиграть дуэль. Лишь 57 экспертов отдали ей свои голоса.

