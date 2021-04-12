"Годзилла против Конга" продолжает доминировать в прокате США

В оживающем после пандемии коронавируса кинопрокате США продолжает доминировать блокбастер "Годзилла против Конга" режиссера Адама Вингарда. По итогам второго уикенда фильм освоил еще 13,4 млн долларов – суммарная касса фильма теперь составляет 69,5 млн долларов. Естественно, такие сборы не сравнятся с результатами, которые мог бы показать блокбастер в "мирное время", до коронавируса, однако сейчас их можно назвать удивительными и даже рекордными.

По сравнению с предыдущими выходными, "Годзилла против Конга" потерял примерно 58% сборов. Фильм показывали в 3084 работающих кинотеатрах страны. Интересно, что зрители всё равно идут в кино на "Годзиллу" даже несмотря на то, что фильм доступен по подписке стримингового сервиса HBO Max без дополнительной платы. Это подтверждает предположение экспертов о том, что зрители соскучились по привычному досугу и по просмотру масштабных кинокартин на экранах кинотеатров.

Трейлер фильма "Годзилла против Конга"

Отыграв одну позицию по сравнению с прошлой неделей, на второе место переместился голливудский экшен "Никто" российского режиссера Ильи Найшуллера. Фильм с Бобом Одерником в главной роли демонстрируют завидную стабильность. Ориентированный на аудиторию с возрастным цензом "PG-13" (зрителям до 13 лет просмотр разрешен в сопровождении родителей), по итогам четвертого уикенда он заработал еще 2,65 млн долларов, что позволило ему довести общую сумму своих сборов до 15,6 млн долларов. Производство экшена "Никто" обошлось студии Universal в 16 млн долларов. Мировые сборы фильма с учетом США составляют на данный момент 28,8 млн долларов, 14,4 млн из которых забирают себе кинотеатры. Соответственно, фильм Найшуллера пока что не окупился, но находится от этого события в нескольких шагах.

Трейлер фильма "Никто"

Третья строчка досталась фильму ужасов "Нечистивые" студии Screen Gems, принадлежащей Sony Pictures. Вторые выходные принесли ужастику 2,4 млн долларов. Суммарно в США "Нечистивые" освоили 6,7 млн долларов. Четвертое место занял анимационный фильм студии Disney "Райя и последний дракон", вышедший в американский прокат в гибридном формате. С момента своего старта 5 марта 2021 года, "Райя и последний дракон" был опубликован на стриминговом сервисе Disney Plus, однако для того, чтобы его посмотреть, зрителям, уже оплатившим подписку, требовалось внести дополнительные 30 долларов. Седьмой уикенд принес мультфильму 2,1 млн долларов, а его суммарные "домашние" сборы (сборы в США) составляют 35,2 млн долларов.

Трейлер мультфильма "Райя и последний дракон"

Замыкает пятерку главный неудачник прошедших выходных – фантастический триллер "Поколение Вояджер" – единственная новинках уикенда от студии Lionsgate. Фильм, премьера которого в России намечена на 22 апреля, в США дебютировал с посредственным результатом 1,4 млн долларов. Зрители и критики "Поколение Вояджер" не оценили – на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет всего 27% из ста возможных, а аудитория и вовсе поставила ему 49% ожидания.

Трейлер фильма "Поколение Вояджер"