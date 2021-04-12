Лариса Удовиченко разожжет огонь эмоций в сериале "Осколки"

Счастье было так близко, но у большой любви оказались острые края. Семьи из сериала "Осколки" едва разобрались с перепутанными в роддоме детьми, а зрителей канала "Россия 1" уже ждут новые истории и новые персонажи.

Почему бывшая жена скрывала маленького ребенка главного героя, и какой еще козырь в рукаве привезла из Америки? Героиня Ларисы Удовиченко весь сезон будет подливать масла в огонь страстей борьбы за возвращения зятя. Такая женщина умеет разжигать эмоции! И наблюдать за неподражаемой игрой одно удовольствие!

Лариса Удовиченко, актриса: "С ней интриги происходят, и мы обманываем зрителя: то она такая коварная, а может, не коварная, и за ее коварством скрывается желание любить, жить, чувствовать, а не лгать самой себе, и что-то такое устраивать".

Получится ли построить счастье на чужом горе? Эти отчаянные домохозяйки ни перед чем не остановятся!

Наталия Антонова, актриса: "Мне очень интересно эту роль исполнять, настолько она далека от меня, моя Анна, я купаюсь в этом характере, я прикалываюсь, иронизирую, хулиганю. Такая первая яркая роль у меня!"

Распутывать эти семейные нити интересно до безумия. И каждая серия – как новый осколок разбитых жизней героев. Сможет ли Мария простить Олега за ложь или будет вместе с другим мужчиной?

Татьяна Черкасова, актриса: "Герои нашего сериала проходят этот жизненный путь и, понимая, что они натворили, пытаются что-то исправить, как-то соединить, а вот как уж это получится, я думаю, оценят зрители!"

Премьера нового сезона в прямом смысле остросюжетного сериала "Осколки" – сегодня вечером в 21:20 на телеканале "Россия 1".

Олег Пакшин, "Вести"