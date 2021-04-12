12 апреля 2021 16:09

Лариса Удовиченко разожжет огонь эмоций в сериале "Осколки"

Кадр из сериала "Осколки. 2 сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Антонова Наталия
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Сергей Горобченко и Татьяна Черкасова
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Горобченко Сергей
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Жвакин Иван
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Жвакин и Тимофеева
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Дулова и Жвакин
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Дулова
Кадр из фильма "Осколки. Новый сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из фильма "Осколки. Новый сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из фильма "Осколки. Новый сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из фильма "Осколки. Новый сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из фильма "Осколки. Новый сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из сериала "Осколки. 2 сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из сериала "Осколки. 2 сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Наталья Антонова
Кадр из сериала "Осколки. 2 сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Антонова Наталия
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Сергей Горобченко и Татьяна Черкасова
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Горобченко Сергей
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Жвакин Иван
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Жвакин и Тимофеева
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Дулова и Жвакин
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Дулова
Кадр из фильма "Осколки. Новый сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из фильма "Осколки. Новый сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из фильма "Осколки. Новый сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из фильма "Осколки. Новый сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из фильма "Осколки. Новый сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из сериала "Осколки. 2 сезон". Лариса Удовиченко
Кадр из сериала "Осколки. 2 сезон". Лариса Удовиченко

Счастье было так близко, но у большой любви оказались острые края. Семьи из сериала "Осколки" едва разобрались с перепутанными в роддоме детьми, а зрителей канала "Россия 1" уже ждут новые истории и новые персонажи.

Почему бывшая жена скрывала маленького ребенка главного героя, и какой еще козырь в рукаве привезла из Америки? Героиня Ларисы Удовиченко весь сезон будет подливать масла в огонь страстей борьбы за возвращения зятя. Такая женщина умеет разжигать эмоции! И наблюдать за неподражаемой игрой одно удовольствие!

Лариса Удовиченко, актриса: "С ней интриги происходят, и мы обманываем зрителя: то она такая коварная, а может, не коварная, и за ее коварством скрывается желание любить, жить, чувствовать, а не лгать самой себе, и что-то такое устраивать".

Получится ли построить счастье на чужом горе? Эти отчаянные домохозяйки ни перед чем не остановятся!

Наталия Антонова, актриса: "Мне очень интересно эту роль исполнять, настолько она далека от меня, моя Анна, я купаюсь в этом характере, я прикалываюсь, иронизирую, хулиганю. Такая первая яркая роль у меня!"

Распутывать эти семейные нити интересно до безумия. И каждая серия – как новый осколок разбитых жизней героев. Сможет ли Мария простить Олега за ложь или будет вместе с другим мужчиной?

Татьяна Черкасова, актриса: "Герои нашего сериала проходят этот жизненный путь и, понимая, что они натворили, пытаются что-то исправить, как-то соединить, а вот как уж это получится, я думаю, оценят зрители!"

Премьера нового сезона в прямом смысле остросюжетного сериала "Осколки" – сегодня вечером в 21:20 на телеканале "Россия 1".

Олег Пакшин, "Вести"

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