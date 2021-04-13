Россияне назвали главных защитников Земли среди киноактеров

Киноканал "Русский бестселлер" накануне Дня космонавтики провел опрос, в рамках которого предложил респондентам ответить на два вопроса. Опрос проводился в социальных сетях киноканалов "Цифрового Телевидения", на сайтах filmpro.ru и vesti.ru. В нем приняли участие 926 человек в возрасте от 12 до 65 лет.

На вопрос "Кому из отечественных актеров вы бы доверили звание защитника Земли от пришельцев?" поступили самые разные ответы, но большинство назвали Константина Хабенского. Актеру не привыкать к ролям героев. Так, в картине "Собибор" (2018) Хабенский сыграл несгибаемого Александра Печерского, который всего за три недели сумел спланировать интернациональное восстание и массовый побег заключенных концлагеря. А в фильме "Огонь" (2020) ему досталась роль Алексея Соколова – опытного командира спасателей, которые занимаются тушением лесных пожаров, и по совместительству – любящего и заботливого отца. Именно эта роль, по-видимому, вдохновила зрителей поставить Хабенского на защиту Земли.

Кроме того, респонденты часто называли Дмитрия Нагиева и Федора Бондарчука. Режиссер "Притяжения", по мнению отвечавших, мог бы стать экспертом по борьбе с инопланетянами. "Он знает о них все", – объяснил один из участников опроса.

Второй вопрос звучал так: "Кто из отечественных актеров для вас "просто космос"?" Респонденты чаще всего называли Сергея Безрукова, Николая Караченцова, Александра Петрова и Дмитрия Дюжева. Но победил Сергей Бодров-младший. Всенародный любимец, звезда фильмов "Брат", "Брат 2" и "Кавказский пленник", увы, не дожил до своей гипотетической первой роли в космическом блокбастере. Жизнь 30-летнего актера, режиссера и сценариста оборвалась 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье после схода ледника на съемках фильма "Связной". Официально он до сих пор считается без вести пропавшим. И в памяти россиян остается героем своего поколения и одним из самых ярких артистов российского кино.