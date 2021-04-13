"Армия мертвецов" Зака Снайдера: вышел новый трейлер

Зак Снайдер, в марте представивший публике четырехчасовую версию кинокомикса "Лига справедливости", показал дебютный трейлер своего нового фильма "Армия мертвецов". По слухам, на съемки стриминговый сервис Netflix, где и состоится премьера, выделил порядка 90 млн долларов.

По сюжету в американском городе Лас-Вегас происходит нашествие зомби – живых в этом населенном пункте практически не осталось. Тогда главный герой – Скотт Вард – принимает решение собрать команду наемников, чтобы совершить крупное ограбление. Из ждет огромный куш, но только в том случае, если они сумеют выбраться живыми из самого опасного места на Земле.

Первоначально планировалось, что фильм "Армия мертвецов" станет прямым продолжением триллера "Рассвет мертвецов" 2004 года, однако позднее концепция изменилась. В 2019-м права на кинокартину приобрел стриминговый сервис Netflix – ее съемки прошли в этом же году, затем, в 2020-м, был короткий период досъемок. В итоге премьера фильма состоится 21 мая 2021 года.