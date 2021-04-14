Ушел из жизни телеведущий Олег Марусев

Скончался актер театра и кино, телеведущий Олег Марусев. Печальную новость сообщил его друг и коллега по сцене Станислав Садальский.

"Ушел Олег... мне звонят... сообщают скорбную вещь, я в оцепенении, – написал актер в Instagram. – Человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов, ничего не лезет в голову".

Марусеву было 76 лет, о причине его смерти не сообщается.

На телевидении Марусев проработал 35 лет. В частности, он вел передачи "С песней по жизни", "Концерт после концерта" и "Пойми меня". Он также играл в российских телесериалах, среди которых – "Графиня де Монсоро" и "Марш Турецкого". Помимо работы на телевидении играл в Театре Луны.