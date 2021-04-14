Вызовы "Чернобыля": как снимали фильм о главной катастрофе XX века

Фильм "Чернобыль" выходит в российский прокат 15 апреля 2021 года – за 11 дней до 35-й годовщины всем известной трагедии. Как объясняет режиссер, продюсер и исполнитель главной роли Данила Козловский, он поставил перед собой цель снять кино, прежде всего, о людях – о ликвидаторах, среди которых были и врачи, и пожарные, и медсестры, и физики-ядерщики, и военные, и инженеры других различных областей.

Данила Козловский:

"Чернобыль – это наша общая история, катастрофа, коснувшаяся многих. И для меня главное, чтобы люди пришли на наш фильм не просто посмотреть на масштаб или уникальные подводные съемки, но и испытали сильное эмоциональное переживание, подключились к рассказу о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев".

По словам Козловского, подготовка к съемкам, как ремонт: главное – вовремя остановиться. В интервью программе "Индустрия кино" Данила Козловский рассказал, что на этапе препродакшена было множество встреч с ликвидаторами; изучение документальных кадров, как на YouTube, так и телевизионных архивов; использовалась художественная литература (в частности, режиссер упомянул произведение Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва"); в ход пошла хроника событий дней катастрофы, различные документы, доклады МАГАТЭ. Когда стало ясно, что история сложилась, стали думать уже над тем, как реализовать все технические задумки.

Данила Козловский:

"Наш фильм создавался для большого экрана. Над ним трудилось больше 300 человек съемочной группы, различные цеха и команды, и совершенно невозможно сосчитать то число объектов, павильонов, декораций, костюмов, реквизита, которые мы задействовали".

Значительная часть съемочного процесса проходила на действующей Курской АЭС, расположенной в городе Курчатов. Все дело в том, что Курская АЭС создавалась по тому же проекту, по которому была построена Чернобыльская АЭС.

Оператор-постановщик Ксения Середа:

"Нам очень повезло, что у нас была возможность снимать на реальном объекте с его уникальной энергетикой. Если бы мы построили "выгородку", задекорированную под стены АЭС, то это было бы совсем не то же самое. Тот масштаб и та свобода, которые дает реальный объект, не сравнятся ни с чем".

Чтобы отснять масштабный пожар, на территории Курской АЭС были установлены 400 специальных огненных установок. В работе над этими эпизодами приняли участие не только актеры, но и профессиональные пожарные, также использовалось реальное пожарное оборудование. Дабы показать эмоции актеров, снимали специально днем – даже несмотря на то, что ночное зарево гораздо эффектнее смотрится на большом экране. А чтобы добавить эффект присутствия, в работе над сценой с пожаром использовали ручную камеру.

Оператор-постановщик Ксения Середа:

"Было непросто, так как важно было показать не только масштаб происходящего, но и то, что чувствуют в этот момент находящиеся на пожаре люди, – требовалось все время держать во внимании развитие линий персонажей, следить".

Еще одна масштабная часть съемочного процесса была посвящена подводным эпизодам. По словам Данилы Козловского, в фильме эти сцены занимают около 15 минут хронометража. Причем, в каждом кадре, вошедшем в фильм, зритель будет видеть не каскадеров, а актеров: Козловский, Филипп Авдеев и Николай Козак приняли решение выполнять все трюки сами.

Данила Козловский, кадр из фильма "Чернобыль"

Данила Козловский в интервью программе "Индустрия кино":

"Мы часто работали длинными кадрами, я всегда хотел в трюке подойти к актеру, чтобы была минимальная дистанция между зрителем и героем. Поэтому практически все трюки мы выполняли сами. Но у нас была суперпрофессиональная команда каскадеров, которой я поставил задачу: "Ребята, понятно, что мы все можем работать с дублерами, но мне хочется, чтобы если мой персонаж идет через огонь, чтобы я видел, что это идет именно мой персонаж, а не дублер". То же самое касалось подводных сцен. Наши каскадеры настояли на том, чтобы мы прошли курс обучения. Я всячески этому сопротивлялся, но сейчас я им безмерно благодарен, потому что практика дала невероятную свободу во время съемок".

Во время съемок в Курчатове, когда работали над эпизодами с пожаром, на площадке было по-настоящему жарко. Как признался актер Николай Козак, худшее, как оказалось, ждало их впереди – в Венгрии, где как раз и снимали подводные сцены. Работа велась в павильонах студии Origo Studios, которую частенько используют и голливудские кинематографисты. По словам Козака, на улице было +35 градусов, в помещениях с бассейном – до 52 градусов!

Данила Козловский:

"Во время работы над подводными сценами мы долго не могли снять эпизод, в котором персонажу Филиппа Авдеева становится плохо… потому что он играл слишком натурально! Он научился так мастерски выплевывать изо рта загубник и оседать по стенке, что дублей пять подряд были сорваны из-за того, что местные спасатели, дежурившие на съемках, бросались ему на помощь, пытались вставить загубник обратно и поднять на ноги".

Кадр со съемок фильма "Чернобыль"

Однако позднее помощь спасателей Филиппу Авдееву все-таки потребовалась. Чтобы ходить по дну бассейна, актеры носили специальные ботинки со свинцовым утяжелителем. По сюжету в тот момент герои еще не были экипированы кислородными баллонами, поэтому исполнителям главных ролей предстояло передвигаться под водой, задерживая дыхание. По пути следования стояли спасатели с кислородом, которые давали загубник. Филипп Авдеев вовремя не успел взять воздух, поэтому начал задыхаться и паниковать. Один из спасателей заметил его – и протянул российскому актеру клапан с кислородом.

Интересно, что за всеми съемками и кропотливой работой, которую проделывала команда проекта, наблюдал реальный очевидец чернобыльской катастрофы – продюсер Александр Роднянский. Он провел немало времени возле разрушенной взрывом АЭС – и даже получил удостоверением ликвидатора.

Александр Роднянский:

"Уже после аварии, в течение следующих трех лет, я возвращался в Чернобыль неоднократно, как режиссер-документалист. Несколько раз пытался подступиться к большому игровому фильму об этой трагедии. Море воспоминаний, свидетельств, историй, каждая из которых, была бы, наверное, вполне себе стоящей для того, чтобы сделать картину и рассказать, как произошла одна из крупнейших аварий, последствия которой оказали влияние на судьбу огромной страны”.

Кадр со съемок фильма "Чернобыль"

Однако впоследствии он доверил снять фильм Даниле Козловскому, с которым до этого уже пересекался по работе. По словам Роднянского, в процессе просмотра ленты "Тренер", режиссерского дебюта Козловского, он понял, что перед ним кино, созданное профессиональным, очень эмоциональным, искренним режиссером.

Данила Козловский:

"Я был в Ирландии на съемках и получил письмо от Александра Роднянского. Мне прислали некий текст, скорее наброски, но там была одна пронзительная сцена, которая на меня произвела сильное эмоциональное впечатление, после чего я абсолютно ясно увидел и понял, как именно я могу рассказать эту историю".

В итоге Данила Козловский выступил не только режиссером фильма "Чернобыль", но также и одним из продюсеров, а еще сыграл в нем главную роль. Съемки начались в начале июня 2019 года – буквально через пару дней после премьеры сериала "Чернобыль" от американского телеканала HBO. И хотя некоторые считают, что российский полнометражный фильм является калькой с этого сериала, это далеко не так. Подготовительные работы к съемкам стартовали еще тогда, когда к сериалу HBO не было даже и трейлера. А в итоге получилась зрелищная кинокартина, созданная по всем канонам масштабного фильма-катастрофы. Другими словами, в этой истории есть и драма, и экшен, и саспенс, и харизматичные главные герои – то есть каждый найдет в ней что-то свое.