15 апреля 2021 11:00

Александр Петров в роли Есенина: вышел первый тизер триллера "Декабрь"

Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"
Кадр из фильма "Декабрь"

Создатели триллера "Декабрь" о последних днях жизни поэта Сергея Есенина представили первый тизерный трейлер фильма. Режиссером-постановщиком и автором сценария картины стал Клим Шипенко, известный зрителям по таким работам, как "Холоп", "Текст" и "Салют 7". В главной роли – Александр Петров.

По сюжету на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.

Режиссер признается, что фигура Есенина привлекала его всегда.

"Еще в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нем. Мне очень близка его поэзия, таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант – все это является огромным полем для творчества и искусства", – говорит Клим Шипенко.

После фильма "Текст" он решил продолжить творческий тандем с Александром Петровым, к тому же сценарий "Декабря" на тот момент уже был готов. "Я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актере на главную роль. После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет", – поясняет режиссер.

Кадр из фильма "Декабрь"

Поскольку речь в фильме идет о последних днях жизни поэта, исполнителю главной роли предстоит воплотить на экране драму, ощущение приближающейся смерти и внутреннюю боль Есенина. По мнению Шипенко, в Петрове "присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт". Он надеется, что вместе у них получится справиться с этим рискованным материалом.

В фильме также задействованы Сергей Гилев, Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Александр Самойленко, Мария Валешная, Кирилл Нагиев, Софья Карпунина и другие.

Релиз картины запланирован в декабре 2021 года.

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