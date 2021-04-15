Александр Петров в роли Есенина: вышел первый тизер триллера "Декабрь"

Создатели триллера "Декабрь" о последних днях жизни поэта Сергея Есенина представили первый тизерный трейлер фильма. Режиссером-постановщиком и автором сценария картины стал Клим Шипенко, известный зрителям по таким работам, как "Холоп", "Текст" и "Салют 7". В главной роли – Александр Петров.

По сюжету на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.

Режиссер признается, что фигура Есенина привлекала его всегда.

"Еще в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нем. Мне очень близка его поэзия, таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант – все это является огромным полем для творчества и искусства", – говорит Клим Шипенко.

После фильма "Текст" он решил продолжить творческий тандем с Александром Петровым, к тому же сценарий "Декабря" на тот момент уже был готов. "Я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актере на главную роль. После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет", – поясняет режиссер.

Кадр из фильма "Декабрь"

Поскольку речь в фильме идет о последних днях жизни поэта, исполнителю главной роли предстоит воплотить на экране драму, ощущение приближающейся смерти и внутреннюю боль Есенина. По мнению Шипенко, в Петрове "присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт". Он надеется, что вместе у них получится справиться с этим рискованным материалом.

В фильме также задействованы Сергей Гилев, Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Александр Самойленко, Мария Валешная, Кирилл Нагиев, Софья Карпунина и другие.

Релиз картины запланирован в декабре 2021 года.