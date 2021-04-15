Самая ожидаемая кинопремьера этой весны "Чернобыль" уже в прокате

Фильм "Чернобыль" стал одним из самых обсуждаемых событий этой весны. Гости премьеры были впечатлены – Даниле Козловскому удалось снять нечто большее, чем просто зрелищный блокбастер. По словам режиссера и актер Данилы Козловского, картину снимали в режиме подвига, полностью отдавая себя этому фильму.

Гости закрытой премьеры, которая прошла в столице при полном аншлаге, поделились своими впечатлениями. Валерий Тодоровский: "Это мощная работа, очень трогательная, пронзительная, масштабная". Александр Петров: "Это большое кино. История цепляет и задевает за живое!"

Страшную аварию на Чернобыльской атомной станции авторы показывают глазами обычных людей, чьи жизни за считанные минуты изменились навсегда. "Чернобыль" – это, прежде всего, эмоциональная история о мужестве и любви на фоне самой мощной техногенной катастрофы 20 века. По словам режиссера Федора Бондарчука, фильм произвел на него сильнейшее эмоциональное впечатление. "Глубочайшая, серьезная человеческая драма. Комок в горле после этой картины", – отметил актер Филипп Янковский.

Мечта любого режиссера – стереть грань между залом и экраном, и Даниле Козловскому это удалось. "Чернобыль" без лишнего пафоса и сантиментов позволяет зрителю пережить катастрофу вместе с героями, почувствовать растерянность, переходящую в панику. Персонажам предстоит спуститься в самое пекло, под ядерный реактор, чтобы предотвратить еще один взрыв. Но, прежде чем погрузиться под воду, каждый пройдет самое большое испытание в своей жизни – готовность пожертвовать собой ради других.

"Мне интересно создать героя, которому свойственны ошибки, страхи, сомнения, который и не собирался быть героем, ему это было не нужно. Но дальше в жизни начинают происходить события, после которых он действует по-другому. Обычный зритель будет во многом соотносить себя с героями. Они живые", – уверен режиссер Данила Козловский.

"Чернобыль" – грандиозная визуальная работа. Но зрелищные сцены на атомной станции лишь усиливают романтическую линию героев Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского. Ведь именно любовь раскрывает в человеке лучшие его качества. "Ценность этой истории в ее интимности. Нам хотелось рассказать о чем-то более сокровенном, чем просто фактах", – добавила актриса Оксана Акиньшина.

Авторы фильма не ищут виновных в аварии, они задают важные вопросы о выборе, роковых ошибках и ответственности. Заставляют зрителей заглянуть внутрь себя. А это дорогого стоит…

Юлия Киселева, "Утро России"