После похода к стоматологу Брэд Питт оказался в инвалидном кресле

Американского актера Брэда Питта папарации запечатлели в инвалидном кресле. Его вывезли телохранители из медицинского центра в Беверли-Хиллз.

Питт пытался замаскироваться, но его все равно рассекретили. На актере был надет капюшон, медицинская маска и солнцезащитные очки.

Как сообщает Page Six, с Брэдом Питтом не случилось ничего серьезного — ему просто удалили зуб мудрости.

В настоящее время актеру 57 лет. Он является обладателем "Оскара". Брэд Питт был женат на двух ярких актрисах — Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли. Больше всего внимания обратил на себя последний союз. Их бракоразводный процесс был долгим. Кроме того, его последствия тянутся до сих пор.