Тиму Белорусских приговорили к "химии"

Певец Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) приговорен к двум годам ограничения свободы. Соответствующее решение вынес суд в Минске.

Белорусских приговорен к двум годам "химии". Это означает, что музыканта не направят в исправительное учреждение. После 19:00 певец должен находиться дома. К нему в любой момент могут прийти сотрудники правоохранительных органов и проверить, как он отбывает наказание.

Тима Белорусских может ходить на работу или учебу, но его маршрут будет строго ограничен. Музыканта ставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Ему запрещено употреблять даже слабоалкогольные напитки. Если певец захочет выехать в другой населенный пункт, ему нужно получить разрешение, сообщает TUT.BY,

Все началось с того, что у 22-летнего Тимы Белорусских нашли наркотические вещества, в числе которых амфетамин и гашиш. Следствие установило, что артист и его знакомые купили их в интернете.

Белорусских грозило до пяти лет лишения свободы. Свою вину он полностью признал.