От онкологии умерла звезда "Гарри Поттера"

Умерла британская актриса Хелен Маккрори. Ей было всего 52 года.

О случившемся сообщил супруг артистки Дэмиан Льюис. Маккрори умерла в результате онкологии. Ее муж отметил, что она героически сражалась с болезнью, но в итоге красивая и могущественная женщина мирно скончалась дома в окружении друзей и семьи. "Она умерла, как и жила — бесстрашно", — сообщил Льюис.

В последний раз Хелен Маккрори появилась на публике в начале марта. Ведущая программы "Доброе утро, Британия" обратила внимание на то, что у актрисы охрипший голос.

Маккрори известна зрителю как мать Драко Малфоя в фильмах про "Гарри Поттера". Также у нее была одна из главных ролей в сериале "Острые козырьки".