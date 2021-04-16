21 апреля на "Смотрим" – стрим с Дмитрием Зицером

В среду, 21 апреля, на платформе "Смотрим" состоится онлайн-стрим с популярным писателем и блогером Дмитрием Зицером. Зицер – современный педагог, основатель Института Неформального образования и Школы неформального образования "Апельсин". Известен его педагогический проект "Любить нельзя воспитывать" – еженедельная программа, которую он ведет на радио "Маяк".

Начало стрима – в 17.00. В ходе беседы к Зицеру присоединятся другие спикеры – психологи, педагоги и т.д. Главной темой стрима станет психология ребенка и методы его воспитания.

Дмитрий Зицер является представителем так называемого гуманистического направления в педагогике. По его мнению, гораздо результативнее строить обучение не на необходимости учителя научить чему-то ребенка, а на желании ребенка научиться новому. Схема педагогического процесса, предложенная Зицером, базируется на личных ощущениях ученика.