Заключительный отборочный тур третьего сезона "Ну-ка, все вместе!" оказался очень напряженным. Победителями стали трое сильнейших участника: Нуца Бузаладзе, София Ацбеха Негга и Майкл Райс.

На самом вокальном народном шоу звучат только суперхиты и гениальные песни. "Они исполняются так, что обретают новую силу, ведь их поют сразу 100 человек", – отметил перед началом выпуска ведущий музыкального проекта Николай Басков.

Карина Арсентьева – 68 голосов

21-летняя Карина приехала на шоу из маленького украинского городка. Она впервые вышла на сцену в 6 лет. С детства мечтала стать певицей. Пришла на проект, чтобы воплотить свою мечту. Считает, что сцена – это ее призвание. С известной песней Софии Ротару "Червона рута" девушка набрала 68 баллов от звездных экспертов. "Очень сильный, мощный голос и харизма. У тебя только все начинается. Я тебе желаю звездного пути", – поддержала первую участницу гостья шоу певица Лариса Долина. "Ты нас зарядила доброй эмоцией", – заметил лидер сотни Сергей Лазарев.

Марк Ким – 84 голоса

19-летний Марк из Воронежской области исполняет песни в жанре классического кроссовера, который соединяет элементы академической и поп-музыки. Марк представил на суд жюри прекрасную композицию итальянского певца Алессандро Сафино "Luna Tu". "У вас потрясающей красоты голос", – подчеркнула Лариса Долина и пожелала Марку стать звездой мирового уровня.

Светлана Жаворонкова – 41 голос

31-летняя Светлана с детства любит петь и танцевать. Мечтает стать большой певицей. Она оригинально исполнила популярную песню Шуры "Ты не верь слезам". "Мне понравилось. Это было здорово и динамично. Умница", – похвалил участницу сам Шура.

Влади Блайберг – 90 голосов

38-летний Влади из Израиля начал заниматься пением с 5 лет. Его творческий путь связан с различными музыкальными конкурсами. Он посвятил трогательную песню Александра Розенбаума и Михаила Шуфутинского "Еврейский портной" своему дедушке. 90 экспертов встали и поддержали Влади. "Трудно петь песни после Розенбаума. Это непростой выбор, но вы показали в своем пении любовь к своим близким и к жизни", – поблагодарила конкурсанта Лариса Долина.

Изабелла Бондаренко – 19 голосов

35-летняя Изабелла из Великого Новгорода не планировала связывать свою жизнь с музыкой, она хотела быть переводчицей. Однако потом поменяла решение, закончила Институт современного искусства. Пишет авторскую музыку. На проекте Изабелла исполнила песню "Любочка" группы "Маша и медведи", но лишь 19 экспертов отдали ей свои голоса.

София Ацбеха Негга – 100 голосов

19-летняя София из Санкт-Петербурга учится в Российской академии музыки имени Гнесиных. У юной вокалистки есть свой джазовый коллектив, с которым она гастролирует. Девушка исполнила на шоу одну из своих самых любимых композиций Boney M. "Sunny" и подняла всю сотню экспертов. Жюри отметили удивительный, грандиозный и фантастический голос Софии.

Майкл Райс – 92 голоса

23-летний Майкл приехал на конкурс из Англии. В 2018 году стал победителем самой первой версии шоу "All Together Now" в Великобритании. На этот раз он вышел на сцену с дебютным синглом группы OneRepublic "Apologize". "Невероятное выступление! Настоящий профессионал. Я просто в шоке", – не смог скрыть свой восторг от выступления Майкла лидер сотни экспертов.

Нуца Бузаладзе – 100 голосов

23-летняя Нуца из Тбилиси – финалистка второго сезона "Ну-ка, все вместе!", на котором заняла второе место. Она настолько зажигательно исполнила хит Уитни Хьюстон "Queen of the night", что заставила встать и подпевать всех экспертов. "Мы счастливы вновь видеть тебя на этой сцене. Это такая смелость!", – восхитился Сергей Лазарев. "Вы прекрасно двигаетесь, у вас чудная пластика. При этом нет ни одной фальшивой ноты. Это был разрыв!", – сказала Лариса Долина.

Так как Нуца набрала одинаковое количество баллов с Софией Ацбеха Негга, то экспертам пришлось еще раз голосовать за этих участниц. После непростого выбора жюри отдали больше голосов Нуце Бузаладзе, и она автоматически прошла в финал.

Вокальная дуэль: Майкл Райс и София Ацбеха Негга

За выход в финал в баттле приняли участие двое претендентов – Майкл Райс и София Ацбеха Негга. Перед дуэлью их баллы обнулились, и борьбу пришлось начать заново.

Для баттла Майкл выбрал хит знаменитой Шер "Believe" и получил 82 голоса. София вышла на сцену с трогательной песней "Любовь – волшебная страна" из кинофильма "Жестокий романс" и выиграла дуэль, подняв 92 человека из сотни.

"Уже который раз участники этого сезона доводят экспертов до слез. Я плачу от счастья, что есть такие голоса. У нас потрясающие финалистки, по сто баллов набрала каждая", – отметил Сергей Лазарев и предложил вернуть одного невероятного конкурсанта. "Майкла Райса потерять совершенно не хочется. Он тоже достоин того, чтобы пройти в финал. У нас есть такая традиция, что мы возвращаем одного участника, который не прошел отбор", – сказал в завершении предводитель сотни. Все эксперты его поддержали.

