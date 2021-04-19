Фильм "Чернобыль" лидирует по кассовым сборам

Российский фильм режиссера Данилы Козловского "Чернобыль" пользуется успехом у зрителей на территории СНГ. Свидетельством тому стало лидерство драмы в рейтинге прокатчиков. Как отмечает портал "Кинобизнес", "Чернобыль" собрал за минувшие выходные 167 миллионов рублей по предварительным данным.

Фильм повествует о трех товарищах, которые ликвидируют последствия аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Главные роли в картине исполнили Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Ровшана Куркова, Филипп Авдеев.

Отечественный блокбастер "Майор Гром: Чумной район" с Тихоном Жизневским в главной роли занимает в этом рейтинге четвертое место. Он собрал 34 миллиона рублей.