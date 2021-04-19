"Я была инициатором": Дарья Мороз – о разводе с Константином Богомоловым

В 2018 году Дарья Мороз и Константин Богомолов официально развелись. Расставание звездных супругов вызвало множество поводов для обсуждения в прессе. В программе "Судьба человека" на канале "Россия 1" актриса рассказала, почему ее брак в свое время дал трещину. По словам Дарьи, само расставание прошло очень цивилизованно. В настоящее время супруги поддерживают дружеское общение. Мороз участвует в проектах Богомолова, а их общая дочь Аня не испытывает недостатка в общении с родителями.

Как заметила Дарья, она и Константин боролись за свои отношения. Однако в конечном итоге все равно вышло так, что они развелись. Причем инициатива в данном вопросе принадлежала Дарье.

"Честно говоря, наверное, я была инициатором, конечно, в какой-то момент. Не знаю, почему так случилось. Это сложно. И я думаю, что я в том возрасте была недостаточно мудрой, чтобы сглаживать какие-то неравномерности в семье", – сообщила актриса.

Она добавила, что, если бы была мудрее, развода можно было бы избежать. Но, к сожалению, в определенный момент этот процесс стал необратимым и артистка ничего не могла поделать. О бывшем муже Мороз по-прежнему отзывается с теплотой и продолжает с ним работать. "Конечно, мое чувство к Косте – дружеское, человеческое, родственное, какое угодно, – оно, конечно, может быть названо и любовью. Просто оно приняло иную форму любви", – сказала Дарья.

Напомним, в настоящее время Константин Богомолов женат на телеведущей Ксении Собчак.

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