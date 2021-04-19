"Годзилла против Конга" заработал $390 млн в мировом прокате

Затишье перед бурей – так можно назвать тишину, воцарившуюся в кинопрокате США. Из масштабных фильмов в кино сейчас можно увидеть разве что блокбастер "Годзилла против Конга", который и занял первую строчку американского бокс-офиса уже в четвертый раз подряд. Фильм Адама Вингарда в прошедшие выходные освоил еще 7,7 млн долларов, что на 56,1% меньше, чем было получено за 7 дней до этого. Суммарные сборы четвертого фильма Киновселенной Монстров студии Warner Bros. в США составляют уже 80,5 млн долларов. Так как 23 апреля на экраны выйдет новый "Мортал Комбат", Годзилле и Конгу придется подвинуться. И фильм о противостоянии гигантских кайдзю, и экранизация популярной видеоигры – так называемые гибридные релизы: то есть в Америке посмотреть их можно одновременно в кино и на стриминговом сервисе HBO Max (причем, без дополнительной платы).

Суммарные международные сборы "Годзиллы против Конга" составляют 390,2 млн долларов, а концу недели они превысят отметку 400 млн долларов. К слову, последним блокбастером, которому в мировом прокате удалось освоить 400 млн долларов, стал экшен "Плохие парни навсегда", вышедший в начале 2020 года.

Трейлер фильма "Годзилла против Конга"

Вторую позицию сохранил за собой экшен "Никто" студии Universal, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером. Картина стабильно продолжает привлекать зрителей в кинотеатры – прошедшие выходные принесли ей еще 2,5 млн долларов, что всего на 4,8% меньше, чем за неделю до этого. Суммарные сборы экшена с Бобом Оденкерком в главной роли составляют чуть больше 19 млн долларов. С учетом международных сборов, общие сборы фильма – 34,5 млн долларов.

Трейлер фильма "Никто"

Фильм ужасов "Нечестивые" закончил выходные на третьей строчке американского бокс-офиса. Картина, в которой главную роль сыграл Джеффри Дин Морган, известный по сериалам "Сверхъестественное" и "Ходячие мертвецы", по итогам 4 уикенда смогла заработать еще чуть больше 2 млн долларов. Падение по сравнению с прошлой неделей составило 14,2%. Суммарные сборы фильма в США приближаются к десятимиллионной отметке.

Трейлер фильма "Нечестивые"

Четвертое место рейтинга досталось мультфильму "Райя и последний дракон" студии Disney, который, несмотря на критику зрителей, продолжает собирать. В частности, прошедший уикенд принес анимационной ленте 1,9 млн долларов. Суммарно за 1,5 месяца проката "Райя и последний дракон" заполучил 37,7 млн долларов. Однако это сборы только от широкого проката: студия Disney держит в тайне данные о продажах мультфильма на своем стриминговом сервисе, где за доступ к нему у подписчиков просят дополнительно заплатить 30 долларов.

Трейлер мультфильма "Райя и последний дракон"

Отыграв одну позицию по сравнению с прошлой неделей, на пятом месте оказался фильм "Том и Джерри" студии Warner Bros. Эта полнометражная картина представляет собой смесь игрового кино и анимации. В основе – всем известный мультсериал, однако фильм рассказывает абсолютно новую историю взаимоотношений кота Тома и мыши Джерри. Девятый уикенд принес "Тому и Джерри" 1,090 млн долларов. Суммарные американские сборы фильма составляют 42,6 млн долларов, а мировые (с учетом США) – 101,4 млн долларов.

Трейлер фильма "Том и Джерри"