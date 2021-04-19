После "Мстителей": трейлер фильма "Шан-Чи и легенда Десяти колец"

Сольный фильм о супергерое-азиате "Шан-Чи и легенда Десяти колец" станет первым в истории кинематографической вселенной Marvel. Шанг-Чи появился в комиксах Marvel ещё в 1973 году, у него нет никаких суперспособностей, однако он мастерски управляется с оружием, в совершенстве владеет несколькими боевыми искусствами, основанными на ушу. В оригинальных графических романах Шан-Чи – сын суперзлодея Фу Манчу, решившего завоевать мир. Террористическая организация "Десять колец", о которой пойдет речь в фильме "Шан-Чи", появилась в самой первой части киносерии "Железный человек" – именно ее представители, сговорившись с тогдашним главой совета директоров "Старк Индастрис", Ободайей Стэйном, похитили Тони Старка. К этой же организации принадлежит суперзлодей Мандарин, заклятый враг Железного человека из комиксов. В фильме "Железный человек 2" зрители узнают, что за Мандарина себя выдавал актер Тревор Слэттери, но короткометражный фильм "Да здравствует король" расставил все на свои места. Оказалось, что Слэттери, сам того не подозревая, изображал реально существующего человека – главаря банды "Десять колец", опаснейшего китайского террориста, которому и будет противостоять Шан-Чи. Главную роль в кинокомиксе сыграл Симу Лю, а Мандрина доверили воплотить Тони Люну. Еще одну ключевую роль исполнила певица Аквафина.

В российский прокат кинокомикс "Шан-Чи и легенда Десяти колец" выйдет 2 сентября 2021 года.