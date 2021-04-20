Укрощение строптивого: хронология отношений Гогена и Кати

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович. Еще несколько лет назад никто и не знал, кто эти люди, а сегодня за их жизнью следят миллионы. В честь 10-летия ток-шоу "Прямой эфир" мы вспоминаем историю отношений самой эксцентричной пары отечественного ТВ, а также пересматриваем самые популярные выпуски с их участием, вызвавшие настоящую бурю эмоций среди нашей аудитории.

Свадьба пела, или "я еще конкурентоспособна"

Отношения 38-летнего Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович начались практически со скандала: их эпатажная свадьба 12 апреля 2018 года едва не довела мать шоумена до инсульта. Она не понимает до сих пор, что нужно "этой старой козе" от ее мальчика. Но сам новоиспеченный супруг не унывал и на все возмущения в их адрес отвечал: "Для меня возраста не существует. Я не чувствую в Кате пожилого человека. Это очень хорошая, добрая женщина. Моя любовь". Не обращая внимания на негатив общественности, молодожены прекрасно провели медовый месяц на Кипре, доказывая всем ханжам и скептикам, что любви все возрасты покорны.

Он, она и свекровь

Молодожены завершили медовый месяц и вернулись в Москву. Их медовый месяц был прекрасен: они загорали, плавали, летали над морем на парашюте на Кипре, а потом была Красная Поляна в Сочи, горы, фуникулер и даже казино, где молодой за одну ночь проиграл полмиллиона. Выяснилось, что Солнцев – игроман. Кадры их отдыха стали самым обсуждаемым романтическим видео года и довели до белого каления мать Гогена Людмилу Васильевну, которая после перенесенного инсульта вынашивала планы разрушить брак, который не принесет сыну счастья, а ей – внуков. "Старая вешалка, что ж ты привязалась к молодому парню? Ты питаешься его энергией! Что ты можешь ему дать, старуха Шапокляк? Присосалась! Ты не сможешь родить!" – не стеснялась в выражениях Людмила Васильевна. Но проклятья свекрови для молодухи Кати как об стенку горох – она уверена, что при современном состоянии медицины возможно все.

У нас будет ребенок?!

Вопреки прогнозам скептиков молодожены продолжают строить семью и всерьез подумывают о рождении ребенка. Пенсионерка Катя уверена, что в настоящей семье обязательно должны быть дети. По словам молодой жены, Гоген будет хорошим отцом. Но на приеме у гинеколога ее ждал сюрприз: врач сказал, что у нее отсутствует матка. Оказалось, что Екатерина удалила ее еще 20 лет назад и просто забыла об этом. Чтобы утешить расстроенную жену, Гоген отвез ее к детскому дому, где предложил подумать об усыновлении. "Если взять сразу 16-летнего, то этап пеленок и нянек сразу отпадает. Не полюбим – отдадим обратно", – рассуждал молодой муж. Между тем репродуктолог посоветовал им искать суррогатную мать…

Катя, ты где?

Только их быт стал налаживаться, как вдруг 63-летняя Екатерина Терешкович внезапно исчезла на продолжительное время. Но позже появилась с забинтованным лицом и в черных очках. Чтобы соответствовать молодому супругу, Терешкович решилась на пластическую операцию. Гоген Солнцев не скрывает, что хочет видеть "спереди и сзади пионерку", а не пенсионерку. Мало того, теперь он мечтает, чтобы у его супруги было не только новое лицо, но и новая грудь шестого размера. Однако перемены открыли в Екатерине второе дыхание: она перестала уделять внимание мужу и даже начала общаться с другими мужчинами! В семье наметились конфликты…

Бабка – ягодка опять

"Она просто богиня, – говорит Гоген. – Теперь ей больше 25 не дашь!" Но при этом Солнцев сравнил жену с маньяком, сказав, что сейчас у нее осеннее обострение. Он отвел супругу к самому модному стилисту столицы Роману Смирнову, чтобы тот сделал ей прическу, как у Кэмерон Диас. Екатерина просто извела Романа капризами. "У меня народные артистки сидят и не гундят, а эта сделала мне все нервы! Как будто в последний путь собиралась!" – негодовал Смирнов. А Терешкович, недовольная результатом его работы, затаскала Гогена по салонам, чтобы добиться нужного эффекта. Теперь Екатерина ходит в салоны, как на работу, а дом заброшен – в нем словно живут бомжи! Беспорядок, грязь, пустой холодильник – вот что теперь ждет Солнцева по возвращении домой. Их брак начинает трещать по швам… Вплоть до того, что Катя живет у подруг, потому что собственный муж не пускает ее на порог дома. А когда она в очередной раз пришла мириться, выгнал ее веником, порвал и вышвырнул ее вещи и плюнул на нее с балкона со словами "Проваливай, подстилка дьявола!". Тем не менее у Кати появился шанс на прощение...

От счастья до кризиса

С новой внешностью помолодевшей Екатерины проблем в этой семье только прибавилось. Терешкович показала свое неуравновешенное состояние: женщина не раз хватала нож и бросалась с ним на Гогена, она при всех избила родную дочь, приревновав ее к мужу. Тем не менее Гоген не отвернулся от жены и повел ее к психиатру. "Нужно протянуть руку помощи в кризисной ситуации. Катя для меня – родной человек", – сказал Солнцев. Он никогда не верил в семейную терапию, но сразу же оценил положительные результаты. Супруги снова съехались и стали проводить вместе много времени. Но не прошло и месяца, как идиллия вновь разрушилась. Екатерина предпочла мужу объятия горячих красавцев из стриптиз-клуба. А после бурной вечеринки она оказалась в больнице с подозрением на потерю памяти. "Это не тот человек, на котором я женился. Катя звезду словила, что ли… У нее от свалившейся на нее славы выросла корона", – сказал Гоген.

Пропала старушка… Снова

Больше полугода о Кате не было ничего известно, а потом в Сети появился шокирующий снимок – лысой Терешкович. Пошли слухи, что Екатерина смертельно больна, а Гоген уже подыскивает место на кладбище. Оказалось, что Терешкович некоторое время провела в "абсолютной изоляции" частного медицинского центра, куда ее отправил супруг. Он утверждал, что жена снова начала пить и водить непонятных приятелей, в том числе и с улицы, которые воровали в квартире ценности. Сам Гоген ее не поддержал, а уехал отдыхать во Вьетнам… Где долго и мучительно размышлял на тему отцовства. Он был готов прибегнуть к помощи подруги своей жены Лиды, которая ненамного моложе законной супруги. Для более тесного знакомства Гоген даже пригласил Лиду пожить к ним в квартиру. Но забыл предупредить об этом законную супругу и запер ее на балконе. "Приперлась, инфекция ходячая! Кто тебя сюда звал?" – встретил Гоген Екатерину.

В глушь, в деревню, или Гоген на свободе!

Испереживавшись за Катю, живущую на балконе, и устав растягивать на троих последние пельмени, а также чтобы обезопасить себя и своих пожилых дам (жену Катю и подругу Лиду), Гоген Солнцев принимает от своей поклонницы предложение приехать к ней в гости в деревню. За погрузкой экстравагантной компании в такси из окон следил весь дом. Не обошлось без приключений и в пути: дамы, понадеявшись на кавалера, не заказали себе электронные пропуска, таксист высадил их на дороге и уехал, прихватив один из чемоданов. Быстро надышавшись деревенским воздухом, дамы сбежали и вернулись в столицу лучшими подругами. А знаменитый шоумен Солнцев оказался в частной клинике, где проходил курс лечения от алкоголизма. Гоген заявил, что готов развестись с женой, но она в ответ потребовала от него семь с половиной миллионов – только на таких условиях Катя согласится на развод.

Ставить точку в этой захватывающей и полной драматизма истории еще рано! Мы будем следить за развитием событий! Берегите себя и своих близких.

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