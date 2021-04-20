Глубочайшая депрессия: куда пропала Верка Сердючка

Продюсер Андрей Разин рассказал о сложном периоде, который пережил Андрей Данилко, он же Верка Сердючка. По словам менеджера, многие врачи помогали артисту вернуться к нормальной жизни.

Разин обратил внимание на то, что за несколько дней до "Евровидения" Данилко приехал к его бабушке в деревню. Там он хотел отвлечься от всего и вдохновиться на выступление. Продюсер указал на то, что в то время музыкант был совершенно счастливым человеком.

К сожалению, для артиста все изменилось после конкурса. Причиной стала песня Dancing Lasha Tumbai. Андрей Данилко столкнулся с настоящей травлей, которую не мог пережить, являясь человеком тонкой души. После музыкального скандала Верке Сердючке была закрыта дорога на российские концерты. Артист заболел — у него была глубочайшая депрессия.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Андрей Данилко якобы серьезно болен. Менеджер артиста опроверг данное сообщение. По его словам, артист поправляет свои проблемы со сном, налаживает циркадные ритмы.

Данилко представлял Украину на "Евровидении" в 2007 году. Там он занял второе место. Слова из песни Dancing Lasha Tumbai интерпретировали как Russia goodbye. Это вызвало негатив у российской публики. После этого артист прекратил выступления в России.