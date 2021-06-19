Преступница на службе закона: чем впечатлит сериал "Подражатель"

21 июня на платформе "Смотрим" появится эксклюзивная новинка – многосерийная детективная драма "Подражатель". В Санкт-Петербурге действует коварный преступник, который воспроизводит детали убийства двадцатилетней давности. Руководитель следствия Иван Орехов (Евгений Дятлов) и его талантливая ученица Дарья Бравадина (Полина Филоненко) обращаются за помощью к Анастасии Перевезенцевой (Евгения Крюкова), преступления которой копирует Подражатель. Удастся ли им, объединив усилия, прервать цепь смертей и поймать убийцу? Ответ ждет вас совсем скоро. А пока рассказываем, почему этот сериал стоит посмотреть.

Любимые актеры в непривычных амплуа

Евгения Крюкова, звезда "Марьиной рощи" и "Бабушки на сносях", появляется в необычной для самой себя роли убийцы, которая соглашается сотрудничать со следствием. По словам актрисы, ничего подобного ей еще играть не приходилось.

"Моя героиня попала в тяжелую жизненную ситуацию и совершила ряд непоправимых поступков, за которые она и расплачивается", – говорила Крюкова в интервью.

Полина Филоненко интригует в образе целеустремленной и находчивой Дарьи Бравадиной – девушки, которая готова удивить коллег своими свежими идеями. "Она – вундеркинд, у нее во всем нестандартное решение, то есть она не по программе работает, а просто у нее какие-то свои ходы", – так актриса описывает свою героиню. Евгений Дятлов, сыгравший решительного руководителя следствия Ивана Орехова, замечал, что он раньше встречал людей, похожих на своего персонажа. Актер сравнил своего героя с врачами-хирургами, на чьих плечах лежит огромная ответственность. Увидеть звезду "Березки" Любовь Константинову в роли психолога-криминалиста и дочери Орехова Евгении, также весьма любопытно: дома она смешливая и нежная, а на работе становится сдержанной и спокойной.

Живописный Санкт-Петербург

"Подражатель" позволит зрителям насладиться живописными и мрачными пейзажами Северной столицы, которые помогают создать нужную атмосферу и настроение. Съемки велись два с половиной месяца в Санкт-Петербурге и его окраинах. В качестве съемочных локаций использовались такие знаковые места, как легендарная тюрьма "Кресты", судостроительные доки "Кладбище кораблей" в Угольной гавани, часовая башня Петропавловского собора, доходный дом К. И. Розенштейна.

Необычные преступления

Что Анастасия Перевезенцева, что таинственный убийца, который копирует ее почерк, обладают изощренной фантазией. Как правило, в детективных кинолентах зритель в первую очередь спрашивает себя вслед за героями: кто же совершил преступление? Здесь же первым возникнет совсем иной вопрос: зачем оно было совершено? Что загадочный злодей хочет сказать, расправляясь с людьми так безжалостно, что это повергает в ужас? Кажется, из-за обилия фильмов подобного жанра зрителя уже сложно чем-то удивить, но у "Подражателя" точно есть несколько леденящих душу козырей в рукавах.

Знак качества

Режиссером-постановщиком "Подражателя" стал Сергей Комаров, чье имя наверняка знакомо поклонникам отечественных детективных сериалов. В 2019-м на канале "Россия 1" вышел многосерийный фильм "Холодные берега". Великолепный актерский состав, неожиданные повороты сюжета, любовный треугольник и, главное, расследование загадочных убийств – все это захватывало с первых минут просмотра. Неудивительно, что в 2021 году стартовали съемки продолжения. "Подражатель", как и "Холодные берега", держит зрителя в напряжении до самой последней минуты. Невозможно не отметить и серьезный подход актеров к делу. Так, Евгения Крюкова для подготовки к роли встречалась с несколькими людьми, которые провели длительное время за решеткой. Это помогло ей эмоционально приблизиться к своей героине. "Во время съемок мы творчески подходили к процессу: все вместе разбирали сцены, порой даже корректировали сценарий, исходя из нашего видения конечного результата", – рассказал Евгений Дятлов. Все это позволило создать действительно качественный продукт.

Не пропустите сериал "Подражатель" с 21 июня – премьера эксклюзивно на "Смотрим"!

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