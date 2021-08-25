90-летний Иван Краско госпитализирован

Актер Иван Краско попал в больницу, сообщают СМИ со ссылкой на продюсера Вячеслава Смородинова. У 90-летней звезды театра имени Комиссаржевской случился инсульт.

По словам Смородинова, Иван Иванович почувствовал себя плохо несколько дней назад на даче, но ехать в клинику отказался. Однако вызвать скорую помощь в итоге пришлось: артиста отвезли в одну из лучших больниц города, где врачи поставили диагноз.

Смородинов рассказал журналистам sobesednik.ru, что Краско жаловался на физическую больно, но духом не падал: шутил, когда его везли на осмотр. Обследование показало, что артист перенес инсульт. Врачи решили, что ему необходимо постоянное наблюдение в палате интенсивной терапии.