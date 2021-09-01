Кинофестиваль имени Тарковского "Зеркало" назвал победителей

В городе Юрьевце Ивановской области назвали победителей кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского.

Гран-при получила грузино-британская драма "Бебиа, по моему единственному желанию" – о современной городской девушке, у которой конфликт с консервативными родственниками из провинции.

За лучшую режиссуру отметили еще один зарубежный фильм – "В поисках Венеры", тоже о подростке из патриархальной семьи.

Приз зрительского жюри – у антифашистской драмы "Уроки Фарси" российского режиссера Вадима Перельмана.

Лауреатом приза имени Александра Кайдановского стал Филипп Янковский. Свою первую роль – еще ребёнком – он сыграл в "Зеркале" Андрея Тарковского.

А двумя неделями ранее актер получил престижный приз независимых критиков на международном фестивале в Локарно – за роль в драме "Иван Денисович" по рассказу Александра Солженицына.

Церемонию закрытия "Зеркала" посетила министр культуры Ольга Любимова, которая обратилась ко всем гостям и участникам смотра.