Пугачева расплакалась во время прощания с художником Красновым

Сегодня в Москве, на Троекуровском кладбище, прощались с известным художником и сценографом Борисом Красновым. Он работал со многими звездами российского шоу-бизнеса, но особо теплые отношения связывали Краснова с Аллой Пугачевой: именно он был художником ее знакового шоу "Рождественские встречи".

"Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" – только о тебе", – написала Пугачева, узнав о смерти друга.

На церемонию прощания певица с супругом – шоуменом Максимом Галкиным приехали одними их первых и возложили к гробу Краснова большой букет белых лилий. На кадрах, опубликованных изданием "СтарХит", видно, как Примадонна стоит у него, крестится, а затем садится на стул в первом ряду.

В какой-то момент Алле Борисовне не удалось сдержать эмоции: она заплакала, закрыв лицо рукой.

Проститься с художником пришли многие известные российские артисты и спортсмены: Валерий Сюткин, Владислав Третьяк, Араз Агаларов, Стас Садальский и другие.

Борис Краснов скончался 7 сентября на 61-м году жизни. Причиной смерти стали последствия инсульта, до этого он переболел коронавирусом. В августе художника определили в один из столичных хосписов, поскольку прогнозы врачей были неутешительны.