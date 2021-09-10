Малахов признался, что в замке Галкина не прожил бы и дня

Андрей Малахов с иронией признался в том, что прохожие на улице иногда путают его с шоуменом Максимом Галкиным и кидаются навстречу со словами: "Ой, Максим, мы рады вас видеть!" На самом деле, рассказал ведущий телеканала "Россия 1", у них с юмористом и супругом Аллы Пугачевой очень разные вкусы и взгляды.

В том числе, признался ведущий программ "Андрей Малахов. Прямой эфир" и "Привет, Андрей!" в беседе с журналистом Софико Шеварднадзе, это касается архитектуры.

Например, в замке Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь Малахов, по его словам, не смог бы прожить больше суток.

"Даже если бы мне заплатили, я выдержал, может быть, сутки в этом доме, но не больше", – сказал Андрей.

При этом он добавил, что никого не хочет обидеть, просто у него – совсем иные вкусы.

Малахов, отношения которого с Галкиным теплыми и дружескими назвать нельзя, тем не менее, перечислил положительные качества коллеги: юмор, хорошее образование, отсутствие "понтов".

Однако на вопрос Софико об "общем феномене популярности" телеведущих признался, что сравнивать себя с Галкиным не может.

"Потому что я вижу, насколько мы разные, и понимаю, что между нами – пропасть", – признался Малахов.

"Пропасть" между ними – не только в разных вкусах и взглядах на искусство, но и в привычке Андрея держать свое мнение при себе по вопросам, в которых он не является специалистом, в то время как Максим считает возможным "высказывать свою точку зрения как последнюю в инстанции".

Так произошло, например, в августе, когда Галкин довольно резко раскритиковал в своей соцсети установленную в Москве скульптуру Урса Фишера.

Позже шоумену, с критическим мнением которого согласились далеко не все, пришлось объяснять, почему их с Пугачевой замок в подмосковной деревне похож на французский.