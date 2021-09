Скончалась Мария Мендиола

В Мадриде скончалась одна из участниц поп-дуэта Baccara Мария Мендиола. Она умерла на 70-м году жизни. Трагическую новость сообщила вторая участница коллектива Кристина Севилья в Instagram.

Певица умерла утром, 11 сентября в кругу семьи, отчего, не уточняется.

Baccara была образована в 1977 году. Изначально с Мендиолой выступала певица Майте Матеос. В середине 1980-х годов дуэт распался. Впоследствии Мендиола стала выступать в паре с исполнительницей Марисой Перес (до 2008 года), ее в дальнейшем заменила Севилья.

Дуэт Baccara стал известен песнями Yes Sir I Can Boogie, Sorry I'm A Lady, Darling и Cara Mia и другим. Cara Mia была очень популярна в СССР, поскольку ВИА "Веселые ребята" исполняли ее русскоязычную версию "Уходило лето".