Появилась возможность почувствовать себя героями "Один дома"

Персонажами одного из самых известных рождественских фильмов смогут почувствовать себя в пригороде Чикаго четверо счастливчиков. Всего на один день сдается особняк, в котором разворачивались события блокбастера "Один дома".

По сценарию фильма семья Маккаллистеров улетает на Рождество в Париж и случайно забывает восьмилетнего Кевина, а мальчик защищает дом от двух грабителей, напоминает "Россия 24".

Владелец особняка сдает две из четырех комнат от имени старшего брата Кевина. Домашние животные и курение запрещены. Стоимость аренды – всего 25 долларов. Недвижимость была забронирована в первые же минуты после того, как предложение появилось на сайте. Кто из фанатов фильма заселился в дом – пока не сообщается.

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