Брыльска рассказала, почему не пересматривает "Иронию судьбы"

Польская и советская актриса Барбара Брыльска, известная нашему зрителю по роли Нади Шевелевой в "Иронии судьбы", вовсе не считает для себя данную киноленту главной. По ее словам, это лишь одна тоненькая грань ее характера.

Артистка призналась, что сиквел фильма вызывает у нее гораздо меньше теплых чувств по сравнению с оригиналом. Также Брыльска не понимает, почему российский зритель считает "Иронию судьбы" самой значимой в ее карьере ролью. Актриса обратила внимание на то, что на момент съемок уже была известна и опытна. Она снималась в более смелых картинах про любовь. Кинокартину Эльдара Рязанова Барбара Брыльска считает новогодней лирической комедией, от участия в которой она даже хотела отказаться.

Артистка призналась, у нее не возникает желания еще раз пересмотреть фильм даже под Новый год, когда лента транслируется чуть ли не по всем федеральным каналам. Брыльска не делает этого, чтобы с высоты большого жизненного опыта не подмечать собственные актерские ошибки, сообщает "Вечерняя Москва".

Также актриса рассказала, как планирует встречать Новый год. По ее словам, праздник она отметит в семейном покое, побудет с сыном, внуками и любимой кошкой. "Живешь, мыслишь, двигаешься — это уже чудесно", отметила 80-летняя артистка.

Ранее стало известно, что 31 декабря на экраны выйдет голливудская версия "Иронии судьбы".