Сериалы канала "Россия 1" стали самыми востребованными в 2021 году

По итогам завершившегося года телеканал "Россия 1" сохранил позицию самого популярного канала страны. Для флагмана ВГТРК это уже шестой год подряд на первом месте: впервые канал стал самым популярным на российском ТВ в 2016 году.

Исследование Mediascope показало: семь из десяти наиболее востребованных сериалов в 2021 году – это проекты телеканала "Россия 1". На завершающей неделе года возглавить топ-10 удалось седьмому сезону комедии "Сваты". В десятку вошли не только премьерные сезоны проектов с историей ("Склифосовский-8", "Тайны следствия-21" и "Акушерка"), но и новые сериалы: военная драма "Мур-Мур", мистический детектив "Медиум" и семейная сага "Стенограмма судьбы".

Среди художественных фильмов, впервые показанных на телеэкране в 2021 году, самым популярным стала картина "Пальма". Самый популярный документальный фильм прошлого года – "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" Евгения Поддубного.

"Шесть лет на первом месте – результат каждодневной интенсивной работы всей огромной команды ВГТРК. Это безусловное достижение, но в то же время и вызов", – прокомментировал результаты исследования заместитель гендиректора ВГТРК, программный директор телеканала "Россия 1" Александр Нечаев.

Он отметил, что в 2021 году медиапотребление стало полностью мультиплатформенным: для зрителей, которым привычнее цифровая среда, а не телеэфир, была создана платформу "Смотрим".

"Миссия государственного телевидения – не только информировать и развлекать, это умеем не только мы, – отметил Нечаев. – Замысел, масштаб, готовность поднимать неоднозначные, но важные для общества темы – в этом наша уникальность. Не боясь критики, экранизировать и показывать такие драмы, как "Обитель" или "Седьмая симфония". Самим создавать мировые события, как концерт 22 июня на парящем мосту в Зарядье или на Байконуре в день 60-летия полета Гагарина. Это ничем не измерить. Это не алгебра, а гармония. И это под силу только ВГТРК".

Одна из популярнейших новостных программ "Вести" в 2021 году отметила свое 30-летие. Основной информационный выпуск телеканала "Россия 1" нарастил объем аудитории на 10,6 процента.

Среди еженедельных информационных форматов тройка лидеров состоит исключительно из проектов телеканала "Россия 1": "Вести недели с Дмитрием Киселевым", "Вести в субботу" Сергея Брилева и "Москва. Кремль. Путин" с эксклюзивными сюжетами Павла Зарубина.

Наиболее востребованными ежедневными общественно-политическими форматами в 2021 году стали дискуссионные шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым и "Вечер с Владимиром Соловьевым".

В 2021 году "Россия 1" наращивала аудиторию: среднегодовая доля выросла с 12,4 процента до 12,9 процента. Существенно увеличился отрыв от конкурентов, Первого канала и НТВ, которые заняли второе и третье места в рейтинге, соответственно.