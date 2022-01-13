Связали домработницу и сожителя: детали ограбления Григорьева

Злоумышленники, похитившие деньги из дома автора программы "Куклы" Василия Григорьева, угрожали ему пистолетом. Поэтому ему пришлось сказать, где хранятся сбережения. Домработницу Григорьева и ее сожителя преступники предварительно связали.

По информации источника в правоохранительных органах, Григорьев застал грабителей, когда вернулся домой. После ограбления они скрылись.

Потерпевший обратился в полицию 12 января. По предварительным данным, из дома Григорьева похищены деньги в долларах и евро на сумму порядка 15 миллионов рублей.

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пишет ТАСС.