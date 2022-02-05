Юмористы "Квартала 95" обиделись из-за одного слова

Украинская студия "Квартал 95" пригрозила отменить концерты в Германии без уведомления немецких партнеров. Артистов обидели появившиеся на ряде сайтов афиши с анонсом выступления "российских юмористов".

"Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может", – заявили представители "Квартала 95" в Facebook.

Они потребовали от немецких партнеров немедленно извиниться и исправить афиши.

Однако, как отмечает РИА Новости, на двух немецких сайтах "Квартал 95" пока еще представлен как "российское комедийное шоу".

Студия"Квартал 95" – один из наиболее успешных проектов на Украине. Ее основателями являются нынешний президент Украины Владимир Зеленский, а также Сергей и Борис Шефиры.

Что же касается возмущения украинских артистов, некоторые пользователи соцсетей напомнили, что все свои номера юмористы исполняют на русском языке.