Инсульт на фоне ковида: еще недавно Кириенко танцевала, а теперь ее нет

Смерть народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко стала шоком для ее коллег. Она долгое время скрывала онкологический диагноз, а накануне поступила в больницу с признаками геморрагического инсульта. Уже в стационаре пробы на коронавирус показали положительный результат.

Ее коллега Лариса Лужина вспоминает Кириенко хорошей подругой на съемочной площадке и вне ее, очень жизнерадостным человеком, пишет ТАСС. Лужина до сих пор не верит, что ее не стало — несколько дней назад они общались, Кириенко была веселой, в хорошем настроении, танцевала.

Кириенко полюбилась зрителям, снявшись в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова "Тихий Дон" и "Судьба человека", в фильмах режиссера Евгения Матвеева "Любовь земная", "Судьба" и "Любить по-русски-2". Зрители отмечали даже небольшие ее работы как роль матери в сериале "Два капитана".

Актриса умерла 12 февраля в возрасте 88 лет. Точная причина смерти пока не сообщается. О дате прощания будет сообщено дополнительно. Решено, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Лужина отметила, что помимо карьеры Кириенко удалось создать дружную семью, у нее много внуков, хорошие сыновья.

Советская и российская актриса, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала Кириенко "человеком общественным, очень отзывчивым", цитирует ее РИА Новости. Кириенко не раз выступала бесплатно и перед ветеранами, и молодыми, была замечательным отзывчивым человеком и прекрасной артисткой.

Актриса Людмила Хитяева, снимавшаяся вместе с Кириенков в "Тихом Доне", вспомнила не только талант, но и сложный "ершистый" характер актрисы, которая, по мнению Хитяевой, "на земле оставила очень большой след". Она рассказала, что в последний раз виделась с Кириенко 13 января на съемках телепередачи и заметила трудности в речи актрисы.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил соболезнования в связи с кончиной Зинаиды Кириенко и заявил, что она – легенда российского кино, которая не может быть не удостоена памятной таблички. Он также отметил, что это большая утрата, и Зинаида Кириенко была светлым, душевным и добрым человеком.