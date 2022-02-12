Путин и Мишустин соболезнуют в связи со смертью Кириенко

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова выразили глубокие соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко. Актрисе, известной по многим фильмам, ставшим классикой отечественного кинематографа, было 88 лет.

В телеграмме Владимира Путина в адрес родных и близких Зинаиды Кириенко, опубликованной на сайте Кремля, говорится о том, что она была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью.

Ее уход из жизни президент России назвал большой и невосполнимой утратой для кинематографа и отечественной культуры. Владимир Путин уверен, что творческое наследие актрисы и ее незабываемые роли останутся с нами навсегда.

В телеграмме с соболезнованиями на сайте кабмина премьер России Михаил Мишустин назвал Зинаиду Кириенко примером преданности своей профессии. Он отметил, что Зинаида Михайловна была душевно щедрым, открытым и неординарным человеком.

"Такой она и останется в сердцах миллионов зрителей", – уверен Михаил Мишустин.

Особо он отметил образы, созданные актрисой в фильмах "Тихий Дон", "Судьба человека", "Казаки" и "Любовь земная", добавив, что в Зинаиде Михайловне органично сочетались уникальный драматический дар, редкая красота, обаяние и тонкий вкус.

Министр культуры РФ Ольга Любимова сказала о том, что Кириенко была истинной актрисой по призванию, которая оставила заметный след в летописи отечественного театрального и киноискусства.

"В ее биографии – множество разноплановых образов, каждый из которых отличается особой красотой, искренностью и индивидуальностью", – приводит РИА Новости слова министра культуры.

Телеграмма с соболезнованием родным и близким актрисы опубликована также на сайте мэра Москвы. Сергей Собянин назвал Зинаиду Михайловну актрисой удивительной красоты и обаяния, которая вписала много светлых и душевных страниц в летопись отечественного искусства.

Помимо десятков незабываемых лирических женских образов, которые подарила зрителям Зинаида Михайловна, большой отклик в душе любителей романсов нашло и ее проникновенное вокальное творчество, отметил столичный градоначальник.