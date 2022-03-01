01 марта 2022 08:53 Георгий Харюнин

Фильмы Marvel не выйдут в России в объявленные даты

Disney Studios

По состоянию на утро 1 марта 2022 года, уже три голливудские киностудии объявили о приостановке своей деятельности в России. Так отменен прокат всех релизов студии Disney, а также ее дочерних предприятий (Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios). Уже точно не состоится премьера кинокомикса "Бэтмен" студии Warner Bros., которую отечественные зрители должны были увидеть 2 марта. Не выйдет на экраны и кинокомикс "Морбиус" студии Sony Pictures. Представители американской корпорации Disney в интервью изданию Variety заявили, что принятое ими решение продиктовано проводимой российскими войсками на Украине специальной операцией. Возобновится ли прокат в обозримом будущем – неизвестно. В Disney сообщают, что все будет зависеть от развития сложившейся ситуации.

Среди громких релизов указанных студий – ожидаемые масштабные блокбастеры: "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" (14 апреля), "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (5 мая), "Тор: Любовь и гром" (7 июля), "Базз Лайтер" (21 июля), "Человек-паук: Через вселенные 2" (22 октября), "Черная Пантера" (10 ноября). Не исключено, что в течение ближайшего времени к бойкоту присоединятся и другие голливудские корпорации – Universal и Paramount Pictures.

Отмена столь крупных ожидаемых релизов, вероятнее всего, отразится на бизнесе кинопоказа самым негативным образом. Что-то похожее уже происходило в самом начале пандемии коронавируса, когда кинотеатры в России были закрыты на протяжении нескольких месяцев. Тогда после открытия, чтобы привлечь зрителей, не хватило масштабных премьер – для некоторых кинотеатров этот период оказался фатальным, и их владельцы были вынуждены уйти из бизнеса. Несмотря на то, что в этом году запланирован релиз и российских блокбастеров, их попросту может не хватить для того, чтобы компенсировать спрос зрителей на так называемое коммерческое кино. Если бойкот Голливуда продлится долго, высока вероятность повторения посткарантинной ситуации.

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