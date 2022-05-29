Умер телеведущий Алексей Бегак

Российский художник и телеведущий Алексей Бегак скончался 29 мая на 63-м году жизни. Эту информацию подтвердили в управлении информационного взаимодействия и веб-ресурсов телеканала "Россия – Культура".

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве в семье артистов балета Большого театра. Окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Свою карьеру начинал в качестве художника-иллюстратора и дизайнера книг. Его живописные работы выставлялись в галереях разных городов мира, в том числе Москвы и Нью-Йорка. Картины Бегака находятся в частных и корпоративных коллекциях в РФ, США, Германии, Англии, Японии.

На канале "Россия – Культура" Бегак много лет вел программу "Правила жизни", посвященную привычкам и традициям, негласным нормам, которые пронизывают жизнь человека.

В 2014 году Бегак был соведущим третьего сезона проекта "Большая опера" на телеканале "Россия – Культура", в 2017-м вел на канале интеллектуальную игру "Гений".