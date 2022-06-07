Музыкант Олег Абрамов чуть не погиб в смертельной автоаварии

Российский певец Олег Абрамов, выступающий под псевдонимом Radio Tapok, попал в ДТП со смертельным исходом на северо-западе Московской области. Об этом сообщают "Известия".

Автомобиль Porsche, в котором он находился в качестве пассажира, съехал в кювет на Пятницком шоссе у деревни Брехово. Машина загорелась, а 35-летний водитель иномарки погиб. Об аварии в полицию сообщил сам музыкант, которого с ушибами доставили в больницу.

Причина ДТП устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Олег Абрамов известен своими эквиритмичными переводами известных произведений, а также рок-версиями российских и советских песен. Популярность музыканту, в частности, принесли русские кавер-версии песен групп Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.

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