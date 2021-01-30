30 января 2021 14:26

В парке "Патриот" реконструировали историческую операцию "Искра". Новости на "России 24"

В парке "Патриот" провели военно-историческую реконструкцию операции Красной Армии "Искра". В январе 1943 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда, и в город по узкому коридору начали поступать продукты и необходимые вещи. Это важное для страны событие восстановили почти 300 членов исторических обществ. Они использовали точные копии оружия и около 20 единиц техники. Военно-историческую реконструкцию операции "Искра" готовили по документам из центрального архива Минобороны России.
общество историческая реконструкция парк "Патриот" новости
Путин и Алиев побеседовали по телефону. Новости на "России 24"
30 января 2021
19:07

Путин и Алиев побеседовали по телефону. Новости на "России 24"

Полпред президента провел совещание по развитию Дальнего Востока. Новости на "России 24"
30 января 2021
18:37

Полпред президента провел совещание по развитию Дальнего Востока. Новости на "России 24"

Спасение от холодной смерти: полицейские не считают себя героями. Новости на "России 24"
30 января 2021
18:17

Спасение от холодной смерти: полицейские не считают себя героями. Новости на "России 24"

Россиянка Ступак взяла серебро масс-старта Кубка мира. Новости на "России 24"
30 января 2021
18:07

Россиянка Ступак взяла серебро масс-старта Кубка мира. Новости на "России 24"

Большунов стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Швеции. Новости на "России 24"
30 января 2021
17:16

Большунов стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Швеции. Новости на "России 24"

Российских школьников объединила "Добрая суббота". Новости на "России 24"
30 января 2021
16:37

Российских школьников объединила "Добрая суббота". Новости на "России 24"

Пожар на северо-западе Москвы потушили. Новости на "России 24"
30 января 2021
16:35

Пожар на северо-западе Москвы потушили. Новости на "России 24"

Ротенберг уточнил, что собой представляет "дворец Путина". Новости на "России 24"
30 января 2021
16:22

Ротенберг уточнил, что собой представляет "дворец Путина". Новости на "России 24"

Нагорный Карабах: российско-турецкий центр начал работу. Новости на "России 24"
30 января 2021
16:10

Нагорный Карабах: российско-турецкий центр начал работу. Новости на "России 24"

РПЦ осудила вовлечение детей в политические акции. Новости на "России 24"
30 января 2021
15:22

РПЦ осудила вовлечение детей в политические акции. Новости на "России 24"