В парке "Патриот" реконструировали историческую операцию "Искра". Новости на "России 24"

В парке "Патриот" провели военно-историческую реконструкцию операции Красной Армии "Искра". В январе 1943 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда, и в город по узкому коридору начали поступать продукты и необходимые вещи. Это важное для страны событие восстановили почти 300 членов исторических обществ. Они использовали точные копии оружия и около 20 единиц техники. Военно-историческую реконструкцию операции "Искра" готовили по документам из центрального архива Минобороны России.