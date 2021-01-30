30 января 2021 17:11 Екатерина Сандерс

COVID-19. Терапия и вакцинация. Специальный репортаж

Антитела к коронавирусу есть примерно у четверти населения России, сообщает Роспотребнадзор. Этого показателя пока недостаточно, чтобы говорить о национальной стойкости к SARsCoV-2 – нижней планкой считается 60 процентов. Но с началом массовой вакцинации общая иммунизация растет. Протоколы лечения COVID-19 менялись не единожды, и сейчас уже известны более 1500 мутаций коварного вируса. Как он влияет на организм? Какие проблемы со здоровьем выявляются у переболевших ковидом? Можно ли предотвратить заболевание, облегчить ход его течения или минимизировать негативные последствия? Подробности репортаже Екатерины Сандерс.
общество репортаж вакцинация социальная политика коронавирус
Спасительный "Круг добра". О ком заботится фонд, созданный президентом? Специальный репортаж
30 января 2021
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Спасительный "Круг добра". О ком заботится фонд, созданный президентом? Специальный репортаж

Ты же девушка! Специальный репортаж
30 января 2021
12:36

Ты же девушка! Специальный репортаж

Квартирный ответ. Итоги программы льготной ипотеки. Специальный репортаж
28 января 2021
13:30

Квартирный ответ. Итоги программы льготной ипотеки. Специальный репортаж

Без бензина. Какое будущее у "зеленого" транспорта в России? Специальный репортаж
26 января 2021
12:07

Без бензина. Какое будущее у "зеленого" транспорта в России? Специальный репортаж

Цена истории. Как окупить вложения в объекты культурного наследия. Специальный репортаж
24 января 2021
12:47

Цена истории. Как окупить вложения в объекты культурного наследия. Специальный репортаж

Подозрительные лица. Специальный репортаж
23 января 2021
12:30

Подозрительные лица. Специальный репортаж

Инженерные войска. Всегда на передовой. Специальный репортаж
21 января 2021
12:02

Инженерные войска. Всегда на передовой. Специальный репортаж

Садовая культура. Специальный репортаж
20 января 2021
13:27

Садовая культура. Специальный репортаж

Держи 5G. Как будет работать новый стандарт связи? Специальный репортаж
19 января 2021
18:09

Держи 5G. Как будет работать новый стандарт связи? Специальный репортаж

Битва за Иран. Специальный репортаж
16 января 2021
18:36

Битва за Иран. Специальный репортаж