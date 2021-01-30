COVID-19. Терапия и вакцинация. Специальный репортаж

Антитела к коронавирусу есть примерно у четверти населения России, сообщает Роспотребнадзор. Этого показателя пока недостаточно, чтобы говорить о национальной стойкости к SARsCoV-2 – нижней планкой считается 60 процентов. Но с началом массовой вакцинации общая иммунизация растет. Протоколы лечения COVID-19 менялись не единожды, и сейчас уже известны более 1500 мутаций коварного вируса. Как он влияет на организм? Какие проблемы со здоровьем выявляются у переболевших ковидом? Можно ли предотвратить заболевание, облегчить ход его течения или минимизировать негативные последствия? Подробности репортаже Екатерины Сандерс.