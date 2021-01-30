30 января 2021 18:42 Алексей Михалёв

Татарстан: путь к согласию. Деловое путешествие

Туристическая привлекательность Татарстана не только в развитой инфраструктуре и многообразии предлагаемых гостям программ. Это, прежде всего, общая атмосфера гостеприимства, которую формируют десятки факторов, напрямую с темой туризма не связанных. Создание баланса, равновесия в разных сферах жизни. К примеру, получил развитие проект полилингвальных школ, где изучаются одновременно и русский, и татарский языки. Равное внимание уделяется как мусульманским мечетям, так и православным храмам. Глобализм не отменяет сугубо своих, региональных, проектов в экономике, спортивной индустрии, медицине. Все это в итоге формирует столь ценный путь к согласию. В деловое путешествие в Татарстан отправился Алексей Михалев.
экономика передача деньги бизнес опыт/эксперимент Татарстан
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