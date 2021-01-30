30 января 2021 21:00

Главное за день. 30.01.2021. Новости на "России 24"

Владелец пресловутого "дворца" в Геленджике назвал себя. Дом на мысе Идокопас принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу. МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января. В воскресенье в центре столицы изменятся маршруты наземного транспорта и будут закрыты семь станций метро. Страшное ДТП под Самарой – в результате столкновения трех машин погибли 12 человек, еще 11 пострадали. Задержки в вакцинировании населения планеты отдаляют нас от конца пандемии. 85 стран не будут иметь широкого доступа к вакцинам до конца 2023 года, в то время как в других запасы препарата превышают численность населения в несколько раз.
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Париж: водометы и газ против бутылок и петард. Новости на "России 24"
30 января 2021
20:28

Париж: водометы и газ против бутылок и петард. Новости на "России 24"

Путин и Алиев побеседовали по телефону. Новости на "России 24"
30 января 2021
19:07

Путин и Алиев побеседовали по телефону. Новости на "России 24"

Полпред президента провел совещание по развитию Дальнего Востока. Новости на "России 24"
30 января 2021
18:37

Полпред президента провел совещание по развитию Дальнего Востока. Новости на "России 24"

Спасение от холодной смерти: полицейские не считают себя героями. Новости на "России 24"
30 января 2021
18:17

Спасение от холодной смерти: полицейские не считают себя героями. Новости на "России 24"

Россиянка Ступак взяла серебро масс-старта Кубка мира. Новости на "России 24"
30 января 2021
18:07

Россиянка Ступак взяла серебро масс-старта Кубка мира. Новости на "России 24"

Большунов стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Швеции. Новости на "России 24"
30 января 2021
17:16

Большунов стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Швеции. Новости на "России 24"

Российских школьников объединила "Добрая суббота". Новости на "России 24"
30 января 2021
16:37

Российских школьников объединила "Добрая суббота". Новости на "России 24"

Пожар на северо-западе Москвы потушили. Новости на "России 24"
30 января 2021
16:35

Пожар на северо-западе Москвы потушили. Новости на "России 24"

Ротенберг уточнил, что собой представляет "дворец Путина". Новости на "России 24"
30 января 2021
16:22

Ротенберг уточнил, что собой представляет "дворец Путина". Новости на "России 24"

Нагорный Карабах: российско-турецкий центр начал работу. Новости на "России 24"
30 января 2021
16:10

Нагорный Карабах: российско-турецкий центр начал работу. Новости на "России 24"