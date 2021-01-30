Главное за день. 30.01.2021. Новости на "России 24"

Владелец пресловутого "дворца" в Геленджике назвал себя. Дом на мысе Идокопас принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу. МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января. В воскресенье в центре столицы изменятся маршруты наземного транспорта и будут закрыты семь станций метро. Страшное ДТП под Самарой – в результате столкновения трех машин погибли 12 человек, еще 11 пострадали. Задержки в вакцинировании населения планеты отдаляют нас от конца пандемии. 85 стран не будут иметь широкого доступа к вакцинам до конца 2023 года, в то время как в других запасы препарата превышают численность населения в несколько раз.