Инфраструктура и медицина: интервью Андрея Воробьева. Местное время

Тысячи водителей на этой неделе вздохнули с облегчением. Сразу в нескольких районах столичного региона наконец-то решена проблема хронических пробок. В Химках открыли долгожданную эстакаду, которая соединила две части города. А в Одинцовском районе запустили движение по путепроводу вблизи станции Жаворонки. Раньше автомобилисты теряли на переезде драгоценные часы, пропуская плотные ряды электричек. О больших переменах в транспортной системе Подмосковья "России 1" рассказал губернатор Андрей Воробьев.