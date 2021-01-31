31 января 2021 21:00

Главное за день. 31.01.2021. Новости на "России 24"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал первый разговор Путина с Байденом как деловой и прагматичный. Однако, несмотря на договоренность по СНВ-3, рассчитывать на изменение американской позиции по другим чувствительным вопросам не стоит. Записаться на прививку от коронавируса теперь можно через "Госуслуги", а в Москве смягчили антиковидные ограничения. В России снова прошли незаконные акции протеста. Участники вели себя довольно агрессивно, есть задержанные.
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Координаторы протестов продолжают метать фейки, но накал уже не тот. Новости на "России 24"
31 января 2021
21:12

Координаторы протестов продолжают метать фейки, но накал уже не тот. Новости на "России 24"

В Могадишо прогремела серия взрывов. Новости на "России 24"
31 января 2021
20:13

В Могадишо прогремела серия взрывов. Новости на "России 24"

Газ, ножи, петарды, травматы: арсенал "мирных" протестующих. Новости на "России 24"
31 января 2021
20:09

Газ, ножи, петарды, травматы: арсенал "мирных" протестующих. Новости на "России 24"

Тунис зарегистрировал вакцину центра имени Гамалеи. Новости на "России 24"
31 января 2021
19:50

Тунис зарегистрировал вакцину центра имени Гамалеи. Новости на "России 24"

Воронина с рекордом завоевала золото на этапе Кубка мира в Херенвене. Новости на "России 24"
31 января 2021
18:36

Воронина с рекордом завоевала золото на этапе Кубка мира в Херенвене. Новости на "России 24"

Силовики вели себя корректно и оказывали помощь всем нуждающимся. Новости на "России 24"
31 января 2021
18:11

Силовики вели себя корректно и оказывали помощь всем нуждающимся. Новости на "России 24"

МИД РФ обвинил во вмешательстве США и интернет-гиганты. Новости на "России 24"
31 января 2021
17:27

МИД РФ обвинил во вмешательстве США и интернет-гиганты. Новости на "России 24"

Голикова стала второй на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нидерландах. Новости на "России 24"
31 января 2021
16:09

Голикова стала второй на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нидерландах. Новости на "России 24"

Незаконные акции собрали меньше участников, чем неделю назад. Новости на "России 24"
31 января 2021
15:49

Незаконные акции собрали меньше участников, чем неделю назад. Новости на "России 24"

"Золотую кладовую" сохранит новейшая климатическая система. Новости на "России 24"
31 января 2021
15:27

"Золотую кладовую" сохранит новейшая климатическая система. Новости на "России 24"