Главное за день. 31.01.2021. Новости на "России 24"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал первый разговор Путина с Байденом как деловой и прагматичный. Однако, несмотря на договоренность по СНВ-3, рассчитывать на изменение американской позиции по другим чувствительным вопросам не стоит. Записаться на прививку от коронавируса теперь можно через "Госуслуги", а в Москве смягчили антиковидные ограничения. В России снова прошли незаконные акции протеста. Участники вели себя довольно агрессивно, есть задержанные.