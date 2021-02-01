01 февраля 2021 06:03

Приговор Марии Стюарт, премьера оперы "Богема" и окончание холодной войны. День в истории

1 февраля 1587 года английская королева Елизавета I приговорила к смерти свою свою соперницу и двоюродную сестру, бывшую шотландскую королеву Марию Стюарт. В этот день 1709 года закончилась робинзонада Александра Селькирка, ставшего прототипом Робинзона Крузо. 1 февраля 1896 года состоялась премьера оперы Пуччини "Богема". 1 февраля 1979 года в Тереган вернулся аятолла Хомейни. 1992 году в этот день была подписана российско-американская декларация, означавшая завершение холодной войны.
общество история новости
Рождение автомобиля, вандализм в Третьяковке и первая искусственная почка. День в истории
29 января 2021
01:33

Рождение автомобиля, вандализм в Третьяковке и первая искусственная почка. День в истории

Хождение в Каноссу, открытие Антарктиды и создание Красной армии. День в истории
28 января 2021
01:53

Хождение в Каноссу, открытие Антарктиды и создание Красной армии. День в истории

Заточение Джордано Бруно в тюрьму, трагедия на корабле "Аполлон-1". День в истории
27 января 2021
01:24

Заточение Джордано Бруно в тюрьму, трагедия на корабле "Аполлон-1". День в истории

Венчание на царство Ивана Грозного, премьера "Горя от ума" и рождение бормашины. День в истории
26 января 2021
01:24

Венчание на царство Ивана Грозного, премьера "Горя от ума" и рождение бормашины. День в истории

Татьянин день, марш Мендельсона и первая зимняя Олимпиада. День в истории
25 января 2021
01:52

Татьянин день, марш Мендельсона и первая зимняя Олимпиада. День в истории

Петр I и чиновники, Мария Кюри, "Солярис" и Высоцкий. День в истории
22 января 2021
01:31

Петр I и чиновники, Мария Кюри, "Солярис" и Высоцкий. День в истории

Казнь Емельяна Пугачёва, ралли "Монте-Карло". День в истории
21 января 2021
01:31

Казнь Емельяна Пугачёва, ралли "Монте-Карло". День в истории

Указ Петра I о женитьбе, оккупация Гонконга и изобретение термоса. День в истории
20 января 2021
01:32

Указ Петра I о женитьбе, оккупация Гонконга и изобретение термоса. День в истории

Бомбардировки городов, Индира Ганди, референдум в Южной Осетии. День в истории
19 января 2021
01:33

Бомбардировки городов, Индира Ганди, референдум в Южной Осетии. День в истории

Присоединение Украины к России, открытие Большого театра. День в истории
18 января 2021
01:36

Присоединение Украины к России, открытие Большого театра. День в истории