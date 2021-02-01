Приговор Марии Стюарт, премьера оперы "Богема" и окончание холодной войны. День в истории

1 февраля 1587 года английская королева Елизавета I приговорила к смерти свою свою соперницу и двоюродную сестру, бывшую шотландскую королеву Марию Стюарт. В этот день 1709 года закончилась робинзонада Александра Селькирка, ставшего прототипом Робинзона Крузо. 1 февраля 1896 года состоялась премьера оперы Пуччини "Богема". 1 февраля 1979 года в Тереган вернулся аятолла Хомейни. 1992 году в этот день была подписана российско-американская декларация, означавшая завершение холодной войны.