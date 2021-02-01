01 февраля 2021 00:40

Эксперт: Украина скатывается до уровня "банановой республики". Вечер с Владимиром Соловьевым

Постоянные срывы международных контрактов все больше превращают Украину в банановую республику. Как заметил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и член президентского совета по развитию гражданского общества Кирилл Вышинский, в свое время на переговоры по отказу Украины от сотрудничества с Ираном по Бушерской АЭС в Киев прилетала Мадлен Олбрайт, тогда госсекретарь США. Сегодня для отказа от сотрудничества с Китаем уже достаточно сотрудника американского посольства. "С этой точки зрения понятно, где принимаются решения. Если уже увольняют депутатов Рады по бумаге из посольства, – отметил Кирилл Вышинский, – даже если это символический жест, но его же сделал президент. Бананы вскоре заколосятся".
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Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
00:50

Экс-депутат Рады: проблемы Донбасса требуют решения здесь и сейчас. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
31 января 2021
22:40

Эфир от 31.01.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

МИД РФ призовет к ответу посольство США за подстрекательство к митингам. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:30

МИД РФ призовет к ответу посольство США за подстрекательство к митингам. Вечер с Владимиром Соловьевым

Рейтинг Зеленского тает на глазах. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:20

Рейтинг Зеленского тает на глазах. Вечер с Владимиром Соловьевым

Почему растет уличная протестная активность. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:10

Почему растет уличная протестная активность. Вечер с Владимиром Соловьевым

Что стоит за несанкционированными митингами. Вечер с Владимиром Соловьевым
30 января 2021
10:00

Что стоит за несанкционированными митингами. Вечер с Владимиром Соловьевым

Для Украины с Байденом связано слово война. Вечер с Владимиром Соловьевым
29 января 2021
09:18

Для Украины с Байденом связано слово война. Вечер с Владимиром Соловьевым

Истерика у властей в Киеве. Вечер с Владимиром Соловьевым
29 января 2021
09:18

Истерика у властей в Киеве. Вечер с Владимиром Соловьевым

Мария Захарова: действия соцсетей являются вмешательством в дела России. Вечер с Владимиром Соловьевым
29 января 2021
00:46

Мария Захарова: действия соцсетей являются вмешательством в дела России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Россия призвала не допустить монополии на информацию в сети Интернет. Вечер с Владимиром Соловьевым
28 января 2021
23:59

Россия призвала не допустить монополии на информацию в сети Интернет. Вечер с Владимиром Соловьевым