Постоянные срывы международных контрактов все больше превращают Украину в банановую республику. Как заметил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и член президентского совета по развитию гражданского общества Кирилл Вышинский, в свое время на переговоры по отказу Украины от сотрудничества с Ираном по Бушерской АЭС в Киев прилетала Мадлен Олбрайт, тогда госсекретарь США. Сегодня для отказа от сотрудничества с Китаем уже достаточно сотрудника американского посольства. "С этой точки зрения понятно, где принимаются решения. Если уже увольняют депутатов Рады по бумаге из посольства, – отметил Кирилл Вышинский, – даже если это символический жест, но его же сделал президент. Бананы вскоре заколосятся".